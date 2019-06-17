الامارات | شاب يطعن أخر بيده لرفضه مشاجرته

شكرا لقرائتكم خبر عن شاب يطعن أخر بيده لرفضه مشاجرته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية متهم فيها شاب من الجنسية العربية، بتمهمة الاعتداء وطعن شاب أخر من نفس جنسيته في يده، بعد رفض المجني عليه افتعال مشاجرة معه، ما أدى إلى إصابته بإصابات بليغة أدخل على أثرها إلى المستشفى.

وتعود تفاصيل الواقعة بحسب أقوال الشاكي، بأنه كان في إحدى المناطق ونزل من مركبته، وبعدها شاهد المتهم الذي اعتدى عليه، إذ قام باستفزازه، ولكنه حافظ على صمته في البداية، ومن ثم قام بالتحرش فيه لفظياً لافتعال مشاجرة، وأمسك بيده، ولكنه بقي هادئاً، مبيناً بأنه كان يحاول عدم الاحتكاك فيه، وبقي المتهم يتتبعه، وبعدها قام شاب أخر كان برفقة المتهم بإمساكه من عنقه، ما أدى إلى وقوعه على الأرض، وفقدانه للوعي، وبعد استعادته لوعيه، وجد سكيناً مغروزة بساعده الأيمن، وكان المتهم يمسك بالسكين، لافتاً إلى أن المتهم قام بالهروب بعد طعنه، وأبلغ الشرطة عن الواقعة وتم ضبطه، وهو تم إسعافه وتلقى العلاج في المستشفى.

وواجهت المحكمة المتهم بما نسب إليه من تهم وبأقوال المجني عليه، فأنكر التحرش به لفظياً، وأقر بطعنه بالسكين طعنة واحدة بمساعدة صديق له من الجنسية العربية.

وقررت المحكمة تأجيل القضية لضبط وجلب المتهم الثاني المشترك في جريمة الاعتداء، وإعطاء مهلة للمجني عليه لتقديم الادعاء المدني إلى تاريخ 8 يوليو المقبل.