دبي تستقبل أكثر من 29 ألف زائر من رومانيا خلال الربع الأول من العام الجاري بنمو 24 بالمئة

شهدت دبي زيادة ملحوظة في أعداد الزوّار من رومانيا، حيث استقبلت الإمارة 29,670 زائراً دولياً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019، وذلك بنسبة نمو بلغت 24 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وتؤكد هذه الإحصاءات قوّة جاذبية الإمارة للزوّار الدوليين ولاسيما من رومانيا التي يعتبرونها الوجهة المفضّلة لهم وذلك لما تمتلكه من مقوّمات ومواقع جذب سياحي تلبّي تطلّعاتهم.

وتأتي هذه النتائج لتعكس جهود "دبي للسياحة" في الترويج لما تقدّمه المدينة من تجارب سياحية مميّزة تساهم في جذب الزوّار من رومانيا. وقد نجحت الإمارة في ترسيخ مكانتها كوجهة ينبغي زيارتها عبر تقديم مجموعة متنوّعة من عوامل الجذب السياحي الفريدة لزوّارها من الشرائح المستهدفة. فيما تعمل الدائرة وفق استراتيجية تنويع الأسواق لإطلاق حملات تسويقية تناسب تطلّعات واحتياجات الزوّار من رومانيا وتقديم عروض جذّابة لهم، وكذلك تفعيل الشراكات مع كبرى وكالات السياحة والسفر ومنظمي العطلات في قطاع السياحة الروماني، الأمر الذي عزّز من مكانة إمارة دبي باعتبارها وجهة سياحية مفضّلة لدى المسافرين الرومانيين الباحثين عن وجهة تناسب خططهم لقضاء العطلات.

وفي تعليق له على هذه النتائج قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "شهدت دبي زيادة ملحوظة في أعداد الزوّار القادمين من رومانيا خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث يعد السوق الروماني أحد الأسواق الناشئة المهمة بالنسبة لقطاع السياحة في دبي، وتؤكد تلك النتائج الإيجابية نجاح استراتيجية تنويع الأسواق التي نعتمدها في "دبي للسياحة" لاستهداف الأسواق الناشئة والرئيسية، وهي الاستراتيجية التي تعتمد في جزء كبير منها على قوة جاذبية دبي وتنوّع ما لديها من مقوّمات وعوامل جذب وتجارب سياحية مبتكرة وفريدة من نوعها. فيما تلعب العروض السياحية التي تقدمها العديد من الوجهات في المدينة دوراً كبيراً في جذب المزيد من الشرائح المستهدفة من الزوار الذين يتطلّعون إلى خوض تجارب مميّزة. ونأمل أن يستمر هذا النمو من خلال مواصلة تعاوننا مع شركائنا في قطاع السياحة لاستعراض مقومات دبي السياحية، وتعزيز سمعتها كوجهة ممتعة ومميّزة بالنسبة للزائر الروماني".

وفي إطار التزام دبي تجاه السوق الروماني كأحد أسواقها الناشئة المهمة، ساهمت البنية التحتية المتطوّرة التي تمتاز بها المدينة في ضمان سهولة وصول الزوار الرومانيين إليها جواً من العاصمة الرومانية، حيث تستقبل دبي رحلتين مباشرتين يومياً من بوخارست على متن "فلاي دبي". كما تسير شركة الطيران المجرية "ويز إير" رحلات مباشرة أخرى إلى دبي من العاصمة بوخارست وكذلك من مدينة كلوج نابوكا الرومانية.

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واستفادت "دبي للسياحة" من منصّات وسائل التواصل الإجتماعي، ومبدعي المحتوى المحلي في السوق الروماني لإظهار المقومات والإمكانيات التي تتمتع بها دبي، وكذلك إتاحة المجال أمام شخصيات رومانية بارزة للحديث عن المدينة بشكل مشوّق ومنها لوريدانا غروزا، وليفيو تيودوريسكو، اللتين استعرضتا ضمن حواراتهما ومقاطع الفيديو المصورة لمحات عن التجربة السياحية في دبي، وتم عرض هذا المحتوى الجذاب لاستهداف مختلف شرائح الزوار في السوق الروماني. كما أطلقت "دبي للسياحة" حملة مخصّصة للسوق الروماني بعنوان (شمس الشتاء) استعرضت خلالها مختلف الأنشطة السياحية والمعالم الرئيسية التي تلبي تطلّعات فئتي الأزواج والعائلات، وسلطت الحملة الضوء على الطقس الدافئ للإمارة خلال فصل الشتاء، والذي يعد عنصراً رئيسياً لجذب الزوار من أسواق أوروبا خلال هذه الفترة من السنة. وقد ساعدت هذه الحملات التسويقية على رفع وعي الزوار من منطقة أوروبا الشرقية، الأمر الذي ساهم بقوة في تحقيق تلك النتائج الإيجابية والنمو الثابت في أعداد الزوار من تلك المنطقة.

ومن الجدير بالذكر أن "دبي للسياحة" قامت باستضافة العديد من الوفود الإعلامية التي مثّلت كبرى المؤسسات الإعلامية في رومانيا ضمن جولات تعريفية تم خلالها استعراض معالم ومواقع الجذب السياحي في دبي، وبثّها عبر مختلف وسائل الإعلام إلى الجمهور الروماني. كما أبرمت الدائرة أيضاً العديد من الشراكات مع وكلاء سفر وسياحة ومنظمي عطلات رئيسيين في قطاع السياحة الروماني، من بينها: يورو لاينز تي يو آي، وهوليداي أوفيس، وكوكتيل هوليدايز، وموقع eSky.ro، وشركتي ديرتور، وهابي تور لتنظيم الجولات السياحية، وذلك لإبراز المقومات السياحية والعروض التي تقدمها المدينة في الحملات التسويقية المستمرة في السوق الروماني وكذلك في الفعاليات التجارية التي تروّج لدبي كوجهة مفضّلة للزوّار من رومانيا.