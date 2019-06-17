فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا تؤكد حقوقها الحصرية في تشغيل فندق وأبراج مكة ميلينيوم

– تتوجه فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا، إحدى أسرع شركات إدارة الفنادق نموًا في المنطقة، إلى ضيوفها بالاعتذار عن أي إزعاج حدث أو يحدث خلال إقامتهم في فندق وأبراج مكة ميلينيوم.

ويؤسف شركة ميلينيوم وكوبثورن أن تعلن أن المالك لفندق وابراج مكة ميلينيوم وبتاريخ 13 يونيو 2019 قد تعدى دون وجه حق وخلافًا لأحكام عقد الإدارة والتشغيل على حقوق الشركة الحصرية في إدارة وتشغيل الفندق والابراج.

كما تعلن شركة ميلينيوم وكوبثورن أنها لا تتفق وشرعية ما قام به المالك من عمل، واتخذت الإجراءات القانونية الجدية والحازمة لدى الجهات القضائية المختصة لإزالة التعدي وتثبيت حقوقها كالمشغل الوحيد والحصري للفندق والابراج دون تدخل من المالك أو الغير.

وتعتذر شركة ميلينيوم وكوبثورن عن أي إزعاج تسبب به هذا الموقف أو قد يستمر في التسبب به لضيوفها الكرام في الفندق والابراج.

هذا علمًا أن شركة ميلينيوم وكوبثورن عازمة على اتباع كافة الوسائل القانونية المتاحة حفاظًا على حقوق الشركة داخل المملكة العربية السعودية وعلى ثقة بالقضاء السعودي في حماية الحقوق وإقامة العدل.

وتؤكد شركة فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا التزامها تجاه السوق السعودي حيث تدير في المملكة العربية السعودية أكثر من 4067 غرفة، وتعد بمواصلة جهودها الجادة لدعم قطاعات السياحة والسفر والضيافة في المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030 وما بعدها.