ديفيكوم ودرايتيك يختتمان النسخة السابعة من أبطال قناة درايتيك

" انتهت فعالية أبطال قناة درايتيك، والتي تُعد أحد أكثر الأحداث السنوية إثارة في مجال الشبكات، مؤخرًا من نسختها السابعة تحت تنظيم درايتيك وهي شركة رائدة في توفير حلول الشبكات مقرها في تايوان بالتعاون مع موزعيها الرئيسيين في دول مجلس التعاون الخليجي وهم شركة ديفيكوم للتقنيات، وقد بدأت المسابقة في 3 فبراير 2019، واختتمت بحفل توزيع الجوائز في 12 يونيو 2019.

تشجع حملة أبطال قنوات درايتيك الشركات المعنية بتكامل الأنظمة المحلية والموزعين وتجار التجزئة على تحقيق أفضل نتائج مبيعات من أجل الفوز بجائزة بطل القناة السنوية. وقد تولى تنظيم هذا الحدث الذي يستمر لمدة ثلاثة أشهر ونصف سنويًا شركة درايتيك بالشراكة مع ديفيكوم للتقينات وذلك للتركيز على تكامل الأنظمة ومقدمي حلول الشبكات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتحدد درايتيك كل عام أفضل شركاء لديها لدعمهم وتشجيعهم من خلال هذا الحدث، مع تزويد جميع الكيانات المشاركة بفرص لتحويل نماذج أعمالهم وإيجاد شركاء ذوي قيمة مضافة وشركاء مغامرين.

تم تكريم أبطال قنوات درايتيك في حفل توزيع الجوائز لعام 2019، وتم الإعلان عن 8 جوائز مع اقتراب نهاية الحفل.

كشفت درايتيك أيضًا عن بعض أجهزة حلول الشبكات الخاصة بها مع بعض العروض المباشرة في هذا الحدث، كما تم الكشف عن جهاز Vigor2620LTE، وهو من أجهزة التطور طويل الأمد وجهاز التوجيه ADSL / VDSL الذي يدعم شريحتين للاتصال الخلوي من نوع 3G / 4G / LTE بما يوفر سرعات تصل إلى 150 ميجابايت في الثانية لأول مرة، كما يوفر اتصالين بالشبكة الافتراضية الخاصة ويتيح امكانية الوصول عن بعد واتصال فيما بين الشبكات المحلية. كما تم إطلاق جهاز توجيه آخر وهو Vigor2915ac، وهو موجه أمان مزدوج WAN لتحسين إدارة التحميل أو التكرار، وهو مزود بـ 16 قناة لشبكات افتراضية خاصة متزامنة بما في ذلك 8 شبكات SSL VPN، وهو يوفر إدارة النطاق الترددي وجودة خدمة نقل الصوت لاستخدام بروتوكول الإنترنت المذهلة. أطلقت قنوات درايتيك جهازًا جديدًا بالكامل في سلسلة Vigor3910. تم تزويد جهاز الأمان متعدد الشبكات ذي السرعات الواسعة بثمانية منافذ قابلة للتهيئة للشبكة المحلية والشبكة الواسعة (2x10G SFP & 2.5GbE & 4x1GbE) و4 جيجابايت من منافذ شبكة إيثرنت المحلية ومنفذان USB 3.0.

أطلقت درايتيك أيضًا محولين جديدين وهما AP903 و VigorSwitch P2500. يوفر AP903، وهو محول AP ذو شبكة 5 منافذ 11ac مع نطاقات مزدوجة متزامنة، معدل بيانات يصل إلى 867 ميجابايت في الثانية بقوة 5 جيجاهرتز وما يصل إلى 400 ميجابايت في الثانية بقوة 2.4 جيجاهرتز على التوالي. أما VigorSwitch P2500 فهو عبارة عن محول جيجابايت L2 مع 44 منفذًا جيجابايت PoE ومنافذ كومبو جيجابايت SFP / RJ-45 ومنفذي SFP بسعة طاقة PoE تصل إلى 405 وات. كما كشفت درايتيك عن أحدث قابس حائط لها وهو AP802 في هذا الحدث، وهو قابس ذو نطاق مزدوج متزامن، ويدعم 2x2 11ac، ووضع التكرار وربط التوصيل بالتشغيل. وأخيرًا، تم عرض AP1000C ثلاثي الموجات 11 جيجابايت AP، مع نطاق ثلاثي متزامن: Dual 5Ghz 11ac + 2.4GHz 11n ، 2100M 11ac، وهو يوفر إمكانية توصيل MESH WiFi حتى 8 قفزات APs / 3 ومنافذ 2GbE بما في ذلك PoE واحد وخادم RADUS مدمج للمصادقة 802.1x.

نبذة عن درايتيك

درايتيك هي شركة مصنعة لأجهزة الشبكات وأنظمة الإدارة مقرها في تايوان وهي توفر للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتخصصين حلول شبكات موثوقة وسريعة وآمنة، كما أنها معروفة بجودتها العالية وتوفيرها لخدمات الشبكات المتكاملة رفيعة المستوى، كما أن أسعارها المعقولة تجعل حلولها قوية وموثوقة ومعقولة.

نبذة عن ديفيكوم

ديفيكوم للتقنيات هي موزع متخصص للقيمة المضافة في الشرق الأوسط وتُعد من أكثر بائعي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعروض الحلول في الاتصالات الموحدة والتعاون التفاعلي والشبكات والأمن المادي وحلول المؤتمرات السمعية والبصرية. ونظرًا لكونها موزعًا لمنتجات وحلول بائعين ذات سمعة حسنة وهم يي لينك ودرايتيك ويي ستار وميلي سايت وتو ان ولوواي واكس كولي ونيو لاين ونيتاليتكس وسايبر داتا؛ فهي تتبوأ مكانة متميزة في مجال خدمة سوق قنوات الشرق الأوسط. وفي ظل هذه العروض الشاملة، فإن ديفيكوم في وضع جيد يؤهلها للاستمرار في السيطرة على قطاعات المصادر المفتوحة واليو سي والعلاقات التعاونية ومراكز الاتصال والأمان.

لضمان التنفيذ الناجح والفعال للمشاريع، تجري ديفيكوم باستمرار تدريبات وبرامج داخلية لشركائها لإبقائهم على اطلاع دائم بالتغييرات في التكنولوجيا والصناعة، مما يجعل الشبكة الشريكة أحد نقاط القوة الرئيسية لديفيكوم.

*المصدر: "ايتوس واير"