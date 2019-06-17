الرئيس التنفيذي لبورشه الشرق الأوسط وأفريقيا يشارك طموحاته في النمو

يناقش مانفرد بروينل، الرئيس التنفيذي المعين حديثا لدى بورشه الشرق الأوسط وأفريقيا سوق السيارات الرياضية في المنطقة. كما يتحدث عن الطراز الأكثر مبيعا في المنطقة وطموحاته للفترة المتبقية من عام 2019.

ويشارك بروينل تجربته في أول 90 يوم منذ انضمامه إلى بورشه الشرق الأوسط وأفريقيا في مارس 2019 ويبرز أهمية المنطقة بالنسبة لبورشه.

وسيقود بروينل في منصبهِ الجديد فريقاً مؤلفاً من 52 متخصصاً يدعمون عمليات بورشه في 20 دولة تضمّ 21 وكيلاً و65 منشأة من منشآت بورشه في دول مجلس التعاون الخليجي، وبلاد الشام، وأفريقيا والهند.

ويسلط بروينل الضوء على الإطلاقات القادمة من بورشه، بما في ذلك الجيل الجديد من بورشه 911، وكايان كوبيه، والتحضيرات لوصول أول سيارة بورشه رياضية والتي تعمل على الكهرباء بشكل كامل، بورشه تايكان.

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