"مركز اتصال طرق دبي" يفوز بجائزتين إقليميتين عن نمط الحياة وقطاع المواصلات

فازت هيئة الطرق والمواصلات بجائزتين إقليميتين منحتهما شركة إنسايتس لمراكز الاتصال في الشرق الأوسط، وذلك عن فئتي أفضل مركز اتصال حكومي (نمط الحياة)، وأفضل مركز اتصال في قطاع المواصلات، وسط أجواء تنافسية ضمت مشاركات من القطاعين الحكومي والخاص والبنوك على مستوى الخليج والمنطقة.

وعبّر أحمد محبوب، مدير إدارة تنفيذي إسعاد المتعاملين بقطاع خدمات الدعم الإداري والمؤسسي في الهيئة، عن سعادته بهاتين الجائزتين الصادرتين من جهة متخصصة تتصف بالحيادية والشفافية، وقال: إن حصولنا على الجائزتين يعكس ارتفاع معدل الأداء في مركز الاتصال 8009090 ، بوصفه حلقة تواصل فعّال بين الهيئة والمتعاملين، يتم من خلالها إنجاز العديد من الخدمات، إلى جانب الاستجابة الفورية لكل الاستفسارات والاقتراحات المُقدمة من الجمهور.

وأضاف: إن فوزنا بفئة أفضل مركز اتصال حكومي (نمط الحياة) يتوج نجاحنا في تحسين حياة الناس من حيث توفيرنا الخدمات التي يحتاجونها، فضلاً عن استحداث العديد من القنوات الذكية والرقمية لتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم بسهولة ويسر، بينما تُعنى فئة أفضل مركز اتصال في قطاع المواصلات بمساعدة شرائح المجتمع كافة للوصول إلى وجهاتهم عبر توفير كل المعلومات اللازمة التي تضمن انسيابية تنقلهم بجميع وسائل المواصلات في إمارة دبي، موضحاً أن مركز الاتصال، منذ إنشائه في 2009، حصل على 45 جائزة محلية وإقليمية ودولية، من ضمنها جائزة "أفضل مدير مركز اتصال" في برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية في 2015 ، إلى جانب الجائزتين المذكورتين عن 2019 .

وأشار محبوب إلى أن مركز الاتصال يمتلك فريق عمل على درجة كبيرة من المهنية والكفاءة ما يضمن وجود مخرجات خدمية ذات جودة عالية، وأنه تم تنفيذ عدة مشاريع لتطوير وتحديث المركز، مثل تطوير نظام الرد الآلي، وتطبيق استبيانات رضى المتعاملين الذاتية بعد إجراء كل مكالمة، فضلا عن إدخال نظام الدفع الإلكتروني عبر نظام الرد الآلي للمركز، وغيرها من المشاريع ذات الصلة براحة وسعادة المتعاملين للاستفادة من خدمات الهيئة بشكل سلس ويسير.

