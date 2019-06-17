كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أكبر حدث عائلي لليوغا قريباً في دبي

يمكن للعائلات المشاركة في حدث خاص لليوغا يوم الجمعة 21 يونيو يهدف إلى تسجيل رقم قياسي عالمي لأكبر تجمع لليوغا للآباء والأطفال على الإطلاق في دولة الإمارات.

وتشترك كل من Charm Yoga Dubai و Kidzapp الدليل الرقمي النهائي للأنشطة والفعاليات الصديقة للأسرة، في تنظيم هذا الحدث الخاص بمساعدة مئات الأمهات والآباء والأطفال.

وبهدف جمع 500 طفل وأولياء أمورهم، سيتم استضافة الحدث في مستشفى جليلة للأطفال في الجداف في دبي من الساعة 9:30 صباحًا حتى الساعة 12 مساءً ليتزامن مع اليوم العالمي لليوغا، وهو مفتوح للعائلات من جميع أنحاء الإمارات بالمجان، بحسب موقع زاوية.

وقال كريم بيداس، مؤسس موقع Kidzapp: “نحن متحمسون حقًا لهذا الحدث لأنه يجمع جميع أفراد العائلة معًا للعمل على تحقيق رقم قياسي عالمي والاستمتاع في هذه العملية. تم إنشاء Kidzapp لمساعدة الأمهات والآباء على قضاء وقت ممتع مع أطفالهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بتجربة أشياء جديدة تجعلهم نشيطين ومتعاطفين مع بعضهم البعض، ونتطلع إلى جمع الجميع معًا لهذا الحدث “.

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وستجتمع العائلات المشاركة لأداء مجموعة من تمارين اليوغا وتقنيات التنفس، وقال الدكتور محمد العوضي، مدير العمليات في مستشفى جليلة للأطفال: “نحن سعداء للغاية بالتعاون مع شارم يوغا وكيدزاب من خلال استضافة هذا الحدث المبتكر والمثير. تتماشى مشاركتنا مع الاستراتيجية الأساسية المتمثلة في تعزيز الصحة والعافية بين الأطفال من جميع الأعمار داخل مجتمع الإمارات. ”

وللحفاظ على المتعة لفترة أطول، سيشمل حدث اليوغا العائلي مجموعة من النشاطات الترفيهية، بما في ذلك عروض رقص وأنشطة للأطفال بالإضافة إلى توفر منافذ للطعام والشراب.

للانضمام إلى الحدث، يمكن للعائلات التسجيل من خلال تطبيق Kidzapp أو موقع www.kidzapp.com.