كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن سلوفينيا تركز على النحل في معرض إكسبو 2020 بدبي

تخطط دولة سلوفينيا الأوروبية لاستخدام جناحها في معرض إكسبو 2020 في دبي للتركيز على السياحة، المعروفة باسم سياحة النحل.

وقال مجلس السياحة السلوفيني في بيان صحفي إن البلاد هي موطن لمجموعة كبيرة ومتنوعة من الأنشطة المتعلقة بالنحل “لقد لعب النحل مع أكثر من 10000 من مربي النحل، وما يقرب من 170.000 مستعمرة من خلايا النحل، دورًا كبيرًا في الثقافة السلوفينية لعدة قرون”.

ونتيجةً لذلك، سوف يستخدم المسؤولون السلوفينيون العاملون في جناح الدولة في معرض إكسبو 2020 في دبي الحدث لعرض مجموعة من العروض الغذائية في البلاد.

وحدد إصدار مجلس السياحة مجموعة من الأنشطة المتعلقة بالنحل والتي يمكن لزوار جناح سلوفينيا الاستفادة منها، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس:

– التعرف على الآثار العلاجية لتقاليد تربية النحل القديمة في سلوفينيا.

– التعرف على وادي سافينيا الأخضر حيث يمكنك تحويل نفسك إلى نحلة والعيش في قرية العسل.

– دلل حواسك بالعسل – في Topolšica Spa، حيث يمكنك تجربة التأثيرات الهادئة لمنتجع العسل أو البقاء طوال الليل بصحبة النحل.

– مسارات تذوق العسل – تنتج سلوفينيا 2400 كيلو من العسل كل عام. يمكنك تجربة مسارات تذوق العسل في ماريبور ومشاهدة lectarstvo العسل التقليدية التي يتم إجراؤها في Radovljica.

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– استنشق هواء خلية النحل الصحي في المناحل في Selo pri Bledu أو Pule Estate في Dolenjska.

– تفضل بزيارة Radovljica – “أجمل مدينة” في سلوفينيا، وهي المكان المثالي لاستكشاف تقاليد تربية النحل الغنية بسلوفينيا، وهي موطن متحف تربية النحل.

– شارك في ورشة عمل فنية من نوع api- وقم بزيارة سيلو وتعرّف على مربي النحل المحلي بلاو أمبروج، مع إتاحة الفرصة لطلاء لوحات خلايا النحل. يمكنك أيضًا تعلم صناعة الشمع واستنشاق الهواء مباشرةً من خلايا النحل.

– قم بزيارة مركز السلوفين لتربية النحل – أنشئ في عام 1873، ويعرض المركز تاريخ تربية النحل في سلوفينيا ويوفر مسارات طبيعية، فضلاً عن فرصة لتجربة مشروبات العسل التقليدية.

استكشف المناظر الطبيعية الشاسعة في سلوفينيا – من جبال الألب الجوليانية إلى حوض بانونيا، واستكشف النباتات الطبيعية التي تجعل من سلوفينيا ملاذاً للنحل.