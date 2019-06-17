كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “صور من الأعالي” للإمارات في منارة السعديات

انطلق في منارة السعديات بأبوظبي معرض فني مميز يعرض مجموعة من الصور التقطت في الإمارات من الأعلى بواسطة طائرات درون.

يوضح أمين المعرض بدر النعماني “نحن نرغب في إنشاء تجربة جديدة لعامة الناس . عندما نرى الأشياء على مستوى العين نغفل بعض العناصر، أردت أن عرض المشاهد من وجهة نظر الطيور”.

ويعد هذا المعرض هو الأول من نوعه الذي ينظمه استوديو التصوير الفوتوغرافي في منارة السعديات هذا العام، كجزء من برنامجه الأوسع لتسليط الضوء على مختلف أنواع التصوير الفوتوغرافي التي تمارس في دولة الإمارات اليوم، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

التركيز هنا هو التصوير الجوي بواسطة الطائرات بدون طيار، مع أعمال قدمها 12 من المصورين المحترفين والفنانين وعشاق الطائرات بدون طيار يعيشون في الإمارات، إلى جانب العديد من الصور الملهمة لمارتن سانشيز، وهو فنان من الولايات المتحدة ومؤسس Visual Drone Art. على الرغم من أنه معروف جيدًا في هذا المجال دوليًا، إلا أنه أول معرض عام لأعماله.

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وكان سانشيز مفتونًا بالطائرات عندما كان طفلاً، ويطمح أن يصبح طيارًا، ولكن أثناء نشأته، قام بتطوير اهتمامه بالعالم الرقمي، حيث كان يعمل في تصميم الرسوميات والواجهات، قبل الجمع بين هوايتيه من خلال التصوير بطائرات بدون طيار. ألقى كلمة في الليلة الافتتاحية للمعرض وقاد ورشة عمل في جزيرة الريم في اليوم التالي.

كانت هذه هي المرة الأولى له في أبوظبي، وقد أدهشه مستوى الاهتمام والالتزام بتقنيات التصوير بالطائرات بدون طيار.

وتشمل المعالم البارزة الأخرى في المعرض الصور الفوتوغرافية التي التقطها الدكتور أحمد الريس، مثل رمضان يجمعنا، ونمط مجردة من الناس في الإفطار ، وصور بيتر جاي السريالية المربعة ، مثل: كل شيء يبدأ بالخيال ، والذي يظهر شخصًا على السرير في الصحراء يستيقظ على منظر برج خليفة.