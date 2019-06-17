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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن برغر بالذهب 24 قيراط في دبي
برغر اللحم المغطى بالذهب عيار 24 قيراط هو العنوان الرئيسي لقائمة اللحم الجديدة التي تم طرحها للتو في مقهى Hard Rock بدبي.
ومع فرصة ذهبية للتألق، تتبرع السلسلة المشهورة عالمياً بنسبة مئوية من كل طلب إلى Action Against Hunger، وهي مؤسسة خيرية تحارب الجوع في العالم. حيث ستذهب 10 دراهم من كل 135 درهم إلى المجموعة من خلال مؤسسة هارد روك هيلز.
ويمكن طلب البرغر الذهبي الجديد من منافذ هارد روك في دبي فستيفال سيتي ومطار دبي الدولي، بحسب موقع تايم أوت دبي.
شطيرة البرغر بوزن 227 غ من اللحم الطازج مغطاة بطبقة من أوراق الذهب الصالحة للأكل مع جبنة الشيدر والخس والطماطم والبصل الأحمر.
وليس هذا هو العرض الذهبي الوحيد في المدينة، فقد أطلق Prime68 في جيه دبليو ماريوت ماركيز للتو قائمة لشرائح اللحم والرقائق من الذهب عيار 24 قيراط.
ويقدم مطعم ستيك هاوس “تجربة تناول طعام ذهبية”، حيث ستحصل على شريحة لحم بوزن 350 غرام مع رقائق الذهب مقابل 330 درهماً للشخص الواحد.
لمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع المقهى: www.hardrockcafe.com
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