الامارات | "التربية" ترد بخصوص العودة إلى نظام الفصلين الدراسيين

شكرا لقرائتكم خبر عن "التربية" ترد بخصوص العودة إلى نظام الفصلين الدراسيين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفت وزارة التربية والتعليم، صحة ما تداوله البعض حول العودة إلى نظام الفصلين الدراسيين، والخطة الدراسية للعام الدراسي الجديد (2019\2020).

وقالت وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية، فوزية غريب، لـ"الإمارات اليوم": "إن خطة الدراسة للعام الدراسي المقبل مازالت قيد الإعداد والمراجعة، وسوف يُعلن عنها قريباً"، مؤكدة أن نظام الفصول الدراسية الثلاثة معمول به، وما يتم تداوله حول العودة إلى نظام الفصلين الدراسيين، لا أساس له من الصحة.

وكان البعض تداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، خطة دراسية للعام الدراسي المقبل، وتناقلوا رسالة تهنئة بالعودة إلى نظام الفصلين الدراسيين. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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