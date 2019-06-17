بدعم من الإمارات.. افتتاح مشروع لتعزيز القدرة الإنتاجية للمياه في المخا

بدعم من دولة الإمارات تم أمس في مدينة المخا بالساحل الغربي لليمن افتتاح مشروع لتعزيز القدرة الإنتاجية للمياه يخدم أكثر من 30 ألف نسمة من سكان المدينة والمناطق المجاورة لها وذلك استمراراً للدعم الذي تقدمه الإمارات للشعب اليمني للتخفيف من معاناته.

وقال محمد الجنيبي مدير الشؤون الإنسانية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن إن المشروع يتمثل في حفر بئرين ارتوازيين وتزويدهما بمولد كهربائي بقوة 84 كيلو بايت وغطاسين وإنشاء غرفتين للبئرين وغرفة للمولد الكهربائي ومد شبكة وأعمدة كهرباء بطول 350 متراً وربطها بالشبكة الرئيسية إضافة إلى مد شبكة المياه من البئرين إلى الشبكة الرئيسية بمسافة طولها 300 متر.

من جانبه أكد سلطان عبدالله محمود مدير عام مديرية المخا رئيس المجلس المحلي أن هذا المشروع الاستراتيجي سيعمل على توفير المياه لمنازل سكان المخا بصورة مستمرة وعلى مدى الـ 24 ساعة دون أي انقطاع.

وأشاد بالدور العظيم الذي قامت وتقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل تحسين وتطوير وتوفير الخدمات في مجالات المياه والكهرباء والتعليم والصحة وغيرها من المجالات التي تخدم المواطنين اليمنيين في المخا والساحل الغربي واليمن ككل.

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وقال عبدالله علي ناجي إسكندر مدير فرع المؤسسة العامة للمياه في المخا إن هذا المشروع سينهي بشكل جذري مشاكل انقطاع المياه التي كانت تعاني منها المدينة.. مشيراً إلى أن المشروع أنجز في وقت قياسي حيث تم حفر بئرين بعمق 65 متراً بإنتاجية 130 متراً مكعباً في الساعة وتوفير مولد كهربائي بقدرة 80 كيلو واط في حالة انقطاع التيار الكهربائي العام وربط خط الضخ مع الآبار القديمة ومحول كهربائي يعمل بنظامي الشبكة الكهربائية والمولد.

من جانبهم أعرب أهالي مدينة المخا والمستفيدون من المناطق الأخرى، الذين حضروا افتتاح المشروع، عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات على تلبيتها لاحتياجاتهم من مشاريع المياه والتعليم والصحة والثروة السمكية وغيرها من المشاريع الخدمية والتنموية المهمة والمستدامة.

ويعد هذا المشروع ضمن 31 مشروعاً نفذتها دولة الإمارات في المحافظات المحررة في الساحل الغربي لليمن.

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