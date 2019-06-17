3249 رخصة بناء بالربع الأول في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

أعلنت بلدية مدينة أبوظبي تحقيق قفزة كبيرة على صعيد الارتقاء بخدماتها، وأنجزت مشروعها للتحول الرقمي بنسبة 100%، ما ساهم في زيادة رضا المتعاملين.

وأفادت بلدية مدينة أبوظبي وفق إحصائيات صدرت حديثاً، أنها أصدرت خلال الربع الأول من العام الحالي 3249 رخصة، وأنجزت 2526 رخصة بناء خلال أقل من 10 أيام.

وخلال الربع الأول من العام الحالي أصدرت البلدية 348 تصنيفاً للاستشاريين، و2098 قيداً للمهندسين، وأجرت 46 تفتيشاً على مساكن العمال المؤقتة، وأجرت 22 تفتيشاً للكيانات عالية الخطورة، وأصدرت 858 تصنيفاً للمقاولين، كما تم تنفيذ 934 على المواقع الإنشائية، و17 تفتيشاً للتحقق من الحوادث، وإصدرت 39 اعتماداً لأنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية، و2134 طلباً لمراجعة متطلبات السلامة والصحة المهنية في أنظمة التراخيص الإلكترونية.

وأكدت البلدية أن 96% من المعاملات التي تم إنجازها في البلدية والبلديات الفرعية خلال الربع الأول من العام الجاري تمت بشكل رقمي، في الوقت الذي سجل فيه مؤشر الخدمات انخفاضاً كبيراً في عدد المعاملات المنفذة عبر الوسائل التقليدية، حيث وصل عدد الخدمات عبر القنوات التقليدية (الكاونترات - ومراكز الخدمة) إلى 4%.

وأوضحت البلدية أن عدد المعاملات التي أنجزت عبر القنوات الرقمية شاملة: (المنصة الذكية – توثيق – تراخيص البناء – أجهزة الخدمة الذاتية) بلغ في الربع الأول من العام الجاري 327993 معاملة، بينما توقف عدد المعاملات التي نفذت بشكل تقليدي وخلال الربع الأول من العام الجاري عند 14360 معاملة، وبمجموع كلي للمعاملات وصل إلى 342353 معاملة. وأكدت البلدية أن هذا التحول أثبت جدية ونجاح مشروع التحول الرقمي وتحقيقه إقبالاً كبيراً من قبل المتعاملين، واستطاعت هذه المنظومة الرقمية أن تلبي احتياجات المجتمع بشكل فعال وسريع.

وأضافت البلدية أن هذه الأرقام لا تشمل عدد المعاملات التي نفذتها البلدية على صعيد السلع الغذائية المدعمة، حيث حقق مؤشر الإنجاز في هذا الجانب عن الربع الأول (20689) معاملة. وأشارت البلدية إلى أنها وبعد تحقيق هدفها الاستراتيجي بتحويل جميع خدماتها للأفراد والمؤسسات إلى خدمات رقمية، استمرت في حث المتعاملين على استخدام القنوات الرقمية من خلال تبسيط وتحسين الخدمات وتطوير إجراءاتها، وذلك من خلال تتبع رحلة المتعامل والعمل على تبسيطها وتطويرها عبر فرق داخلية تقوم بدراسة هذه الإجراءات، الأمر الذي يسمح للمستخدمين بإنهاء معاملاتهم في خطوتين أو ثلاث خطوات وبسلاسة تامة، وفي دقائق معدودات بعد أن كانت تستغرق عدة أيام عمل خلال العام الماضي.

ملاعب الحديريات جاهزة للرواد

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي وبالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» أعمال مشروع إنشاء 23 ملعباً متنوعاً لجميع الرياضات المحببة لدى رواد الشواطئ وهواة ومحترفي الرياضة في شاطئ الحديريات بحسب المواصفات والمعايير الدولية للملاعب الرياضية. ويأتي هذا المشروع في إطار استكمال مشروع التأهيل المتكامل لجزيرة الحديريات، حيث أصبح قبلة سياحية ومقصداً مفضلاً يستقطب آلاف الزوار نظراً للإمكانات الترفيهية والبيئية الصحية الآمنة لمرتادي الجزيرة.

وأكدت البلدية حرصها على تطوير مكونات ومنظومة البنية التحتية وخصوصاً المرافق الترفيهية والرياضية وذلك لإتاحة الخيارات المتعددة أمام سكان أبوظبي وزوارها والسياح القادمين إليها، وإيجاد كل أسباب إسعاد المجتمع، والارتقاء بسمعة ومكانة أبوظبي العالمية كواحدة من أجمل مدن العالم وأكثرها استقطاباً للزوار والأعمال والمعيشة والاستقرار.