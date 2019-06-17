ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع «أكاديمية العلوم الشرطية»

الشارقة (الاتحاد، وام)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، صباح أمس بمكتب سمو الحاكم، اجتماع مجلس أكاديمية العلوم الشرطية.

وصادق المجلس في بداية الاجتماع على محضر الاجتماع السابق، ليناقش بعدها عدداً من الموضوعات المدرجة على أجندة الاجتماع الأكاديمية والعلمية والإدارية، واتخذ حيالها عدداً من القرارات المهمة التي تسهم في تطوير عمل الأكاديمية.

واعتمد المجلس خلال الاجتماع أعضاء اللجان العليا، لتسجيل وقبول الطلبة المرشحين للانتساب للدفعة الـ23 من الطلبة الضباط وعدد المقاعد المخصصة لهم في هذا العام، وآليات تطوير العمل الإداري والارتقاء به في الأكاديمية.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع بعض المقترحات حول تحديد موعد لتخريج طلبة الدراسات العليا الذين أنهوا متطلبات التخرج وفق المعايير الأكاديمية. كما ناقش المجلس عدداً من المقترحات التطويرية حول عدد من الجوانب القانونية والعلمية ورفد الأكاديمية بأفضل المرافق التعليمية والأجهزة المتقدمة في طرق ووسائل التعليم.

حضر الاجتماع، اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، نائب رئيس المجلس، والأعضاء العميد عبدالله مبارك بن عامر، نائب قائد عام شرطة الشارقة، وسلطان محمد عبيد الهاجري، والمستشار سلطان علي بن بطي المهيري، والعميد عبدالله إبراهيم الشيخ نصار، والعقيد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير عام الأكاديمية، والمقدم محمد حمد السويدي، مقرر المجلس.

كما قدم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، أمس، واجب العزاء في وفاة علي محمد عبيد الحصان الشامسي.

وأعرب سمو ولي عهد الشارقة، خلال زيارته مجلس العزاء في ضاحية مغيدر بالشارقة، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.