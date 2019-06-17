دعم إماراتي لـ2000 طفل في البيرو

ليما (وام) قدمت سفارة الدولة دعماً للأطفال الأكثر فقراً في البيرو تمثل في توفير اللوازم المدرسية لهم، وذلك في إطار «عام التسامح».

وسلم جاسم سيف الشامسي، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الدولة في ليما، اللوازم المدرسية المقدمة من دولة الإمارات إلى لجنة السيدات في البرلمان البيروفي لمصلحة 2000 طالب من ذوي الأسر المتعسرة.

جاء ذلك خلال الحفل الذي استضافه البرلمان البيروفي بحضور ميليسا دي سلافيري، رئيسة لجنة السيدات، ودانييل سلافيري، رئيس البرلمان، وآنة ماريا شوكيوانكة، نائبة رئيسة لجنة الصداقة الإماراتية البيروفية، وغوستافو أوتيرو، المدير العام لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط ودول الخليج بوزارة الخارجية البيروفية.

وقدم دانييل سلافيري، رئيس البرلمان، الشكر لدولة الإمارات باسم الحكومة البيروفية على هذه المبادرة، مشيراً إلى أهميتها في دعم تعليم عدد من الأطفال، وتمكنهم من الحصول على اللوازم المدرسية، مشيداً بأواصر الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين.

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