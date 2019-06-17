رئيس الأركان يستعرض ونظيره الياباني التعاون والتنسيق

أبوظبي (وام) استقبل معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، صباح أمس، الفريق كوجي يامازاكي، رئيس أركان القوات اليابانية المشتركة، والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حالياً. واستعرض الجانبان - خلال اللقاء الذي جرى في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة - التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في المجالات والشؤون الدفاعية والعسكرية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وأهمية تعزيز هذا التعاون، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين. حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

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