الإمارات تبحث تعزيز التعاون العمالي مع البحرين ومصر والأردن

جنيف (وام) التقى معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، معالي جميل حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية البحريني، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ108 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حالياً في مدينة جنيف السويسرية.

جرى خلال اللقاء التأكيد على عمق الروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، وكذلك التأكيد على الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي في مجالات وقضايا العمل. واستعرض اللقاء مبادرات وبرامج البلدين في مجال تدريب وتوظيف وتمكين الموارد البشرية الوطنية، وتعزيز مشاركتها في سوق العمل وقيادة قطاعاته الاقتصادية المختلفة. وأكد الجانبان الحرص على تبادل الخبرات والتجارب بما يسهم في تطوير السياسات الوطنية الرامية إلى تعزيز التوطين في القطاع الخاص في كلا البلدين الشقيقين.

وتم خلال اللقاء استعراض أجندة مؤتمر العمل الدولي وسير أعمال اللجان المنبثقة عن المؤتمر والتأكيد على ضرورة تنسيق المواقف الثنائية والخليجية حيال القضايا والموضوعات التي يناقشها المؤتمر الذي تستمر أعماله حتى 21 يونيو الجاري.

كما بحث معالي ناصر بن ثاني الهاملي، رئيس وفد الدولة المشارك بالمؤتمر التعاون العمالي مع معالي محمد سعفان وزير القوى العاملة المصري ومعالي نضال فيصل البطاينة وزير العمل الأردني كل على حدة.

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