1400 مشارك في جائزة التميز في تربية الإبل والمواشي

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، عن أنها تلقت أكثر من 1400 طلب ترشح من مربي الثروة الحيوانية للمشاركة في الدورة الأولى لجائزة التميز في تربية الإبل والمواشي بفئاتها المختلفة، حيث سيتم إعلان الفائزين خلال معرض يوروتير الشرق الأوسط سبتمبر القادم. وكانت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قد أعلنت عن إطلاق جائزة للتميز في تربية الإبل والمواشي على هامش فعاليات المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية مطلع أبريل الماضي، وذلك بهدف تنمية قطاع الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي عبر الارتقاء بمستويات تربية الإبل والمواشي وتشجيع المربين على تطبيق أفضل الممارسات المتبعة في مجال تربية الثروة الحيوانية، ومتطلبات الأمن الحيوي. وتتضمن الجائزة 4 فئات مختلفة على مستوى العزب والمربين، وهي فئة العزبة المتميزة، والعزبة المتميزة في تطبيق متطلبات الأمن الحيوي، والعزبة المنتجة، والمربي المتميز، وذلك لتعزيز دور المربين وملاك الثروة الحيوانية للمساهمة بفعالية في تحقيق أهداف الهيئة وضمان تطبيق أفضل الممارسات اللازمة لتعزيز الإنتاجية وتعظيم دور الثروة الحيوانية في منظومة الأمن الغذائي والحيوي في الإمارة. وأشارت الهيئة إلى أنه تم إغلاق باب الترشح للجائزة يوم السادس عشر من مايو الماضي، حيث يتم حالياً التقييم المبدئي لطلبات الترشح، تمهيداً للبدء في عمليات التقييم الميداني واعتماد النتائج، ليتم إعلان الفائزين وتكريمهم ضمن فعاليات النسخة الأولى من معرض يوروتير الشرق الأوسط الحدث الأبرز الذي يختص بالثروة الحيوانية.

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