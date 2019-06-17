نهيان بن مبارك يحضر حفل استقبال السفير الإيطالي

أبوظبي (وام) حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه ليبوربو ستيلليلنو، سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما حضر الحفل -الذي أقيم بفندق سانت ريجس الكورنيش أبوظبي- معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومحمد عمران الشامسي مدير إدارة شؤون الدبلوماسيين بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

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