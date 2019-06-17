سعيد بن طحنون يعزي فلاح الهاجري في وفاة زوجته

العين (وام) قدم معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، أمس، واجب العزاء إلى فلاح شايع الهاجري في وفاة المغفور لها زوجته.

وأعرب معاليه -خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة المقام بمدينة العين- عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

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