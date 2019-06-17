الإمارات تؤكد أهمية قطاع الفضاء لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة

فيينا (الاتحاد)

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماع لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية التابعة للأمم المتحدة، الذي تستضيفه العاصمة النمساوية «فيينا» وتستمر حتى 21 يونيو الجاري، وذلك لبحث التوصيات التي صدرت عن اجتماعات لجنتين فرعيتين عُقدت في وقت سابق.

ترأس الوفد الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، ويضم أعضاء من الإدارة العليا للوكالة، وممثلين عن مركز محمد بن راشد للفضاء.

وتبحث لجنة «استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية» سبل تعزيز حوكمة الفضاء على الصعيد الدولي، والجهود المبذولة على صعيد قطاع الفضاء لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وتحديد الدور المستقبلي لعمل الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية التي تُعنى باستكشاف الفضاء والأنشطة الفضائية واستخدامها للأغراض السلمية. وأكد الأحبابي خلال الاجتماع على أهمية دور قطاع الفضاء في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مسلطاً الضوء على مختلف المشاريع على المستوى الوطني التي تُسهم جميعها في تحقيق هذه الأهداف، إلى جانب تعزيز مستوى معيشة ورفاهية البشر على سطح كوكب الأرض، مشيراً في الوقت ذاته إلى أهمية التعاون بين مختلف الأطراف المعنية على المستوى الدولي، وتوحيد الجهود لدعم الوصول إلى هذه الأهداف، مقدماً المجموعة العربية للتعاون الفضائي كمثال على أشكال هذا التعاون والذي سعت دولة الإمارات إلى تحقيقه بين مختلف الدول العربية للارتقاء بقدراتها ومساهمتها في هذا المجال.

وأشار الأحبابي خلال كلمته إلى المجموعة المتميزة من الأقمار الصناعية التي نجحت دولة الإمارات في إطلاقها خلال الفترة الماضية، ومساهمتها العلمية التي تقدمها للدولة ولغيرها من دول العالم، ومن بينها «ياه 3» و«خليفة سات» و«ماي سات 1»، إضافة إلى «مزن سات» الذي من المقرر إطلاقه في وقت لاحق من العام. كما استعرض الأحبابي آخر مستجدات مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ وعملية تطوير «مسبار الأمل» من قبل مركز محمد بن راشد للفضاء بإشراف ودعم وكالة الإمارات للفضاء، إضافة إلى برنامج الإمارات لرواد الفضاء الذي سيشهد إطلاق أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية في شهر سبتمبر المقبل، وأبرز ملامح الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع الفضائي في الدولة.

وشارك الأحبابي في جلسة مخصصة للبعثات الرسمية العربية المتواجدة في فيينا، بهدف إعطاء نبذة عن برنامج الفضاء الإماراتي وآخر إنجازاته ومشاريعه، حيث تناول الاجتماع المجموعة العربية للتعاون الفضائي، وأهدافها واستراتيجيتها المستقبلية. وقدمت وكالة الإمارات للفضاء خلال أعمال اللجنة ورقة عمل لمقترح يوفق بين آراء الدول المختلفة حول آلية التعامل مع المبادئ التوجيهية لاستدامة واستقرار وسلامة بيئة الفضاء، حيث لاقى هذا المقترح ترحيباً ودعماً من جميع أعضاء اللجنة المشاركين.

كما عقد وفد وكالة الإمارات للفضاء على هامش اللجنة عدداً من الاجتماعات الرسمية مع جهات ووكالات فضاء عالمية، حيث التقى مع سكوت بيس السكرتير العام لمجلس الفضاء الوطني الأميركي، وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين في مجال الفضاء، كما التقى مع الدكتورة سيمونيتا دي بيبو مدير مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، ومعالي مرات نيرجوزين نائب وزير الصناعات الدفاعية الجوية الفضائية الكازاخستاني، ووفد من وكالة أذربيجان الوطنية للفضاء، وقد تم بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وآليات تعزيز التعاون في مجال الفضاء.