الأسبوع العلمي لمسبار الأمل ينطلق الشهر المقبل

دبي (الاتحاد)

يطلق «مركز محمد بن راشد للفضاء»، في الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، فعاليات «الأسبوع العلمي لمسبار الأمل»، بمركز الشباب في أبراج الإمارات؛ وذلك ضمن مبادرات مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، أول مهمة عربية لاستكشاف كوكب آخر.

ويتضمن «الأسبوع العلمي لمسبار الأمل»، ست ورش عمل من تقديم الفريق العلمي في مركز محمد بن راشد للفضاء، سيتم خلالها تسليط الضوء على الجزء العلمي من مهمة «مسبار الأمل»، وطريقة عمل المسبار في جمع البيانات العلمية للإجابة على أسئلة المهمة العلمية حول الكوكب الأحمر. كما يتضمن الأسبوع ورشاً تفاعلية لشرح الأدوات التي يستخدمها العلماء في دراسة المريخ عن بعد، ومنها منصة تفاعلية على الإنترنت تسمى «نموذج المناخ المريخي».

ويتخلل ورش العمل، حلقات نقاشية ومحادثات علمية، مع الفريق العلمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، بالإضافة إلى أنشطة تفاعلية تساهم في شرح كيفية تصوّر البيانات المرسلة من أجهزة «مسبار الأمل»، وطريقة تفسيرها.

وقال يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، إن «الأسبوع العلمي لمسبار الأمل»، يأتي ضمن مهام مركز محمد بن راشد للفضاء لتعريف المجتمع وطلاب الجامعات والمدارس، بمشاريع الفضاء وأهدافها وأهمية التقدم العلمي في تحقيق إنجازات تفيد الإنسانية.

وأضاف الشيباني أن «الأسبوع العلمي لمسبار الأمل»، سيسلط الضوء على أهمية مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ للمنطقة العربية، مشيراً إلى أن «المشروع يبرز قدرة العالم العربي على المساهمة الفاعلة في إغناء الحضارة والمعرفة البشرية».

وأوضح الشيباني أن «مبادرات المركز المستمرة، تهدف إلى إعداد جيل يتمتع بأعلى المستويات العلمية والمعرفية؛ ليواصل مسيرة البناء والتنمية كي تكون دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة دول العالم في مجال البحث العلمي والابتكار». مضيفاً أن مبادرة الأسبوع العلمي لمسبار الأمل تأتي في إطار استراتيجيتنا في إعداد أجيال المستقبل وتأهيل وبناء الكفاءات التي ستواصل مسيرة الابتكار وكذلك دعم مفهوم البحث العلمي في مجال الفضاء والعلوم المتقدمة. ومن جانبه قال الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء: «يقترب «مسبار الأمل من الإنجاز وتحقيق طموحات دولة الإمارات، ويقترب الحلم من أن يصبح حقيقة، ومن واجبنا نشر الوعي حول مشروع الإمارات لاستكشاف الكوكب الأحمر، والتعريف بالدور العلمي لمهمة المسبار وكيفية استفادة البشرية من البيانات العلمية المهمة، وكذلك التعريف بجهود فريق العمل الذي عمل بجد للوصول إلى هذه المرحلة وهذا النجاح».