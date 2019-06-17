كشف أسباب توسّع «المنطقة الميّتة» في بحر العرب

أبوظبي (الاتحاد) كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة نيويورك أبوظبي أنّ الارتفاع المتسارع في درجات حرارة مياه الخليج العربي قد يتسبب بتوسع «المنطقة الميتة» في بحر العرب، ما يؤدي إلى اقتراب المياه التي تنخفض فيها نسبة الأوكسجين من سواحل دولة الإمارات.

جاء ذلك ضمن نتائج بحث قاده الباحث زهير الأشقر، العالم في مركز جامعة نيويورك أبوظبي للنمذجة المناخية، إلى جانب كيه شافر سميث، بروفيسور الرياضيات وعلم الغلاف الجوي والمحيطات لدى جامعة نيويورك أبوظبي، ونائبة مدير معهد الأبحاث والتطوير الفرنسي مارينا ليفي.

واستخدم الباحثون تقنية النمذجة والمحاكاة الحاسوبية لإظهار أثر ارتفاع حرارة الخليج العربي في تقليص نسب الأوكسجين وفقدان النتروجين الطبيعي في بحر العرب. ومن شأن هذا أن يؤدي إلى الحد من الموائل البحرية للأنواع غير القادرة على تحمّل ظروف نقص الأوكسجين، وبالتالي تراجع معدلات نمو العوالق النباتية في شمال المحيط الهندي.

وتصل المياه المشبعة بالأوكسجين في الخليج العربي لأعماق متوسطة تصل إلى 200-300 متر، لتقوم بذلك بإيصال الأوكسجين إلى منطقة الحد الأدنى من الأوكسجين (OMZ) الأكثر سُمكاً في العالم. غير أنّ ازدياد معدّلات طفو هذه المياه سيحدّ من قدرة مياه الخليج الدافئة على القيام بهذه المهمة.

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