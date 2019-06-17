الامارات | «إقامة دبي» توزِّع شرائح اتصال مجانية على الزائرين

شكرا لقرائتكم خبر عن «إقامة دبي» توزِّع شرائح اتصال مجانية على الزائرين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي مشروع «تواصل بسعادة»، لتوزيع شرائح اتصال مجانية على الزائرين، تتضمن بيانات ودقائق مجانية، تمكنهم من التواصل مع ذويهم، ومشاركتهم أجواء دبي، والاستمتاع بتجربة متكاملة أثناء إقامتهم، واستكشافهم معالم الإمارة السياحية، وينفذ بالتعاون مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، ودبي الذكية، وأن المرحلة التجريبية، التي سبقت الإطلاق الرسمي للمشروع، شهدت توزيع 10 آلاف شريحة، على الزائرين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بمطار دبي الدولي، للإعلان عن إطلاق مشروعها التجريبي «تواصل بسعادة».

وقال مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، اللواء محمد المري، إن «مشروع (تواصل بسعادة) يهدف إلى الإسهام في تحقيق أجندة السعادة لإمارة دبي، الذي تعكف على تنفيذه دبي الذكية، استهدفنا زوار دبي، لتمكينهم من خوض تجربة سلسة مملوءة بالمتعة والراحة أثناء زيارتهم للمدينة، وذلك منذ لحظة وصولهم إلى المطار، وذلك بتعاوننا مع (دو)، حيث سيتمكن من خلالها المسافرون الذين يحطون رحالهم في أبنية مطار دبي الدولي 1،2،3 من الاستمتاع بهذه الخدمة المتميزة»، مضيفاً أن هذه الشريحة ستكون مرتبطة ببيانات المسافرين.

وأضاف المري: «تشهد مدينة دبي نمواً متزايداً في عدد الزوار الذين يأتونها من جميع أنحاء العالم لاستكشاف معالمها السياحية البارزة، وقضاء أوقات مميزة برفقة الأهل والأصدقاء، وتماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، يكمن هدفنا الرئيس في العمل على تقديم جميع التسهيلات التي من شأنها أن تضمن للزائر أقصى درجات السعادة والراحة والملائمة خلال زيارته للمدينة، وتماشياً مع تطلعات دبي الذكية الرامية إلى تنفيذ أجندة السعادة لجعل دبي المدينة الأسعد على وجه الأرض».

من جهتها، قالت مدير عام دبي الذكية، الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر: «تعمل دبي الذكية، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، على تحقيق أجندة السعادة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عام 2016، التي تتمحور حول سعادة الإنسان، سواء كان زائراً أو ساكناً، مواطناً أو مقيماً، فالإنسان في دبي هو المحور الذي نعمل لإسعاده».

وذكرت أن عملية الربط بين إقامة دبي و«دو» تمت من خلال دبي الذكية، كما أن مطارات دبي أيضاً بذلت جهداً كبيراً في إنجاح المبادرة.

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من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، فهد الحساوي: «نسعى من خلال المشروع إلى الإسهام في تعزيز نمو جميع القطاعات في الدولة، بما في ذلك قطاع السياحة الذي يشهد في السنوات الأخيرة نمواً كبيراً».

وتابع: «من المتوقع توزيع 3000 بطاقة يومياً، على الزوار، تتضمن دقائق وباقة بيانات، مجاناً، ليتمكنوا من التواصل مع ذويهم، والحصول على خدمات الإنترنت فوراً، وستتناسب الشرائح مع جميع أنواع الهواتف الذكية».

بطاقة «السعادة»

قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) إن الحاصلين على بطاقة «السعادة» سيحظون بمجموعة من أفضل خدمات الاتصال والبيانات، التي تأتي محملة مسبقاً على شريحة الزوار المجانية من «دو»، مع ثلاث دقائق مرنة، وصلاحية لمدة ثلاثة أيام.

وتابع: «يمكن للزوار بعد ذلك اختيار إضافة المزيد من دقائق الاتصال أو البيانات عبر ثلاثة خيارات لإعادة التعبئة، يتيح الخيار الأول الحصول على 150 ميغابايت من البيانات مع 10 دقائق مرنة وصلاحية لمدة ثلاثة أيام مقابل 25 درهماً، ويوفر الخيار الثاني بيانات بحجم 500 ميغابايت مع 20 دقيقة مرنة وصلاحية لمدة سبعة أيام مقابل 55 درهماً، بينما يقدم الخيار الثالث بيانات بسعة 2 غيغابايت مع 40 دقيقة مرنة وصلاحية لمدة 14 يوماً».

وأضاف: «لتفعيل شريحة الزوار المجانية، يتعين على جميع المسافرين إدخال الشريحة في أجهزتهم، والاتصال بالرقم *122# واتباع الإرشادات. وسيوجد بالقرب من مكاتب الجوازات في مطار دبي الدولي مروجون من (دو)، مهمتهم تقديم الشريحة للزوار، ومساعدتهم على الاستفادة من الخدمات التي تقدمها».