الامارات | طفاية حريق مكشوفة

شكرا لقرائتكم خبر عن طفاية حريق مكشوفة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طفاية حريق موضوعة في صندوق معدني، في السوق الصيني بدبي، إلا أن وجودها في صندوق مكشوف يجعلها مصدر خطر في حال تعرّضها للعبث من أطفال المتسوقين. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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