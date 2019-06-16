نهيان بن مبارك يحضر حفل الاستقبال الذي أقامه السفير الإيطالي بمناسبة اليوم الوطني لبلاده

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، مساء اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة ليبوربو ستيلليلنو سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.
كما حضر الحفل الذي أقيم بفندق "سانت ريجس الكورنيش" أبوظبي، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، وسعادة محمد عمران الشامسي مدير ادارة شؤون الدبلوماسيين بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة، وعدد من أبناء الجالية الإيطالية المقيمة بالدولة ورجال الأعمال الإيطاليين.
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