تأكيد قائمة المتحدثين المشاركين في مؤتمر ستاندرد ماريتايم للناقلات البحرية .

تكتسب التحضيرات لمؤتمر "ستاندرد ماريتايم" للناقلات البحرية الذي ينعقد يوم الثلاثاء الموافق في 22 أكتوبر من هذا العام، في فندق "أتلانتس النخلة" بدبي، مزيداً من الزخم. وقد تأكدت مشاركة مجموعة متميّزة وبارزة من المتحدثين والمحاضرين، مما يضمن أن الحدث سيحافظ بالكامل على سمعته العالية في مجال الجودة التي إكتسبها على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.

ويقام مؤتمر هذا العام تحت شعار "الانفتاح على آفاق جديدة"، مما يعكس التفاؤل الحذر الذي يخيّم الآن على قطاع الناقلات البحرية. ويقول كليف وودبريدج، محرر المؤتمر في هذا السياق: "على الرغم من وجود بعض التحديات الكبيرة التي يطرحها السياق السياسي والاقتصادي المتقلب في عالم اليوم، إلا أن أساسيات السوق تبدو أكثر إيجابية مما كانت عليه منذ فترة من الزمن. يساهم هذا الأمر بتوفير فرص لنمو الأساطيل وتطوير التجارة في قطاع الناقلات البحرية، وهي المواضيع التي يهدف المؤتمر إلى استكشافها وتسليط الضوء عليها".

ستبدأ الفعاليات في صباح يوم 22 أكتوبر بكلمتين رئيسيتين لكل من القبطان عبدالكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك" للإمداد والخدمات، وعبد الله بن دميثان، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في موانئ دبي العالمية. سيقوم الرئيسان التنفيذيان البارزان في المجال البحري بتهيأة الأجواء، وسيقدمان وجهة نظرهما الفريدة بشأن الاتجاهات وأنماط التجارة في مجال النفط والمنتجات والبتروكيماويات في المنطقة.

ستبحث الجلسة الأولى من المؤتمر موضوع ’التأقلم مع ظروف السوق سريعة الحركة‘. وتضمّ قائمة المتحدثين الذين تأكدت مشاركتهم حتى الآن كلاً من القبطان أنوب كومار شارما، رئيس مجلس الإدارة والمدير الإداري لشركة الهند للشحن البحري؛ وعلي شهاب، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة ناقلات النفط الكويتية؛ ومايكل يورغنسن، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة العمانية للنقل البحري.

وستناقش الجلسة الثانية التي ستنعقد في فترة ما بعد الظهر ’أهمية تطوير البنية التحتية وخدمات الدعم في قطاع الناقلات البحرية‘. ومن بين المتحدثين في هذه الجلسة القبطان محمد العلي، نائب الرئيس الأول لشؤون إدارة السفن، في شركة "أدنوك" للإمداد والخدمات؛ وراجيف أجاروال، الرئيس التنفيذي والمدير الإداري لموانئ "إيسار"؛ والقبطان رادو أنتولوفيك، الرئيس التنفيذي والمدير الإداري لقسم الخدمات البحرية في موانئ دبي العالمية؛ وسعيد المعولي، الرئيس التنفيذي لشركة عمان للحوض الجاف؛ وأندرس أوسترجارد، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مونجاسا"؛ والمهندس وليد التميمي، مدير عام هيئة الإمارات للتصنيف.

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يوجد عدد كبير من التحديات التقنية والقانونية والتنظيمية البارزة التي يتعيّن على سوق الناقلات البحرية التغلب عليها في حال أراد تحقيق نمو مستدام خلال السنوات القليلة المقبلة. وستبحث الجلسة الثالثة والأخيرة من المؤتمر في مثل هذه القضايا، بحضور متحدثين أكدوا مشاركتهم حتى الآن من ضمنهم كيرستي كاتاناش، المساعدة الأولى في "بيكر أند ماكنزي حبيب الملا"؛ وراشد عيسى ريشي الهادي، المدير الإداري لمجموعة "سي ماستر مارين"؛ وباوان ساهاني، مدير تطوير الأعمال في شركة "دي إن في جي إل"؛ ونيجو جوزيف، الشريك في شركة "ستيفنسون هاروود".

وستُختتم هذه الجلسة بحفل استقبال خاص يتيح للحضور التواصل وتناول المشروبات. وسيتمكّن المتحدثون والحاضرون من مناقشة القضايا الرئيسة التي أثارتها فعاليات هذا اليوم في جو غير رسمي.

تجدر الإشارة إلى أنّ باب التسجيل للمشاركة في المؤتمر مفتوح الآن. للمشاركة لأو الحصول على المزيد من المعلومات حول البرنامج، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.tmstankerconference.com.