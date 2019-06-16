للمرة الأولى في الشرق الأوسط.. دبي تستضيف "مؤتمر أبحاث الحكومة الرقمية"

تستضيف كلّية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الدورة الـ 20 من "المؤتمر الدولي لأبحاث الحكومة الرقمية"، والذي سيقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة 18-20 يونيو الجاري في دبي، بحضور نخبة من الخبراء والباحثين الأكاديميين في مجال الحكومة الرقمية، وعدد من رواد العمل الحكومي من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى مجموعة من طلبة الدراسات العليا في مجال الإدارة والسياسات الحكومية.

ويقام المؤتمر السنوي الذي تنظمه منظمة "مجتمع الحكومة الرقمية" هذا العام تحت شعار "الحوكمة في عصر الذكاء الاصطناعي". وسيناقش المؤتمر عدداً كبيراً من أوراق العمل والأبحاث والدراسات حول الحكومة الرقمية والتحولات الحكومية في عصر الذكاء الاصطناعي وتطبيق تقنياته في خطط التنمية والخدمات الحكومية والمدن الذكية، بالإضافة إلى مناقشة مشاركة المجتمع المدني ودور الابتكار الحكومي في عصر الذكاء الاصطناعي، وسبل تطوير أدوات الحكومات ومراكز اتخاذ القرار.

ومن جهته، قال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إن استضافتنا للمؤتمر للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، تعكس دور دبي ودولة الإمارات كمركز عالمي لحكومات المستقبل ومختبراً عالمياً لصنع السياسات الحكومية المبتكرة الهادفة إلى تحسين جودة حياة الناس في مختلف دول العالم".

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وتأتي الاستضافة تعزيزاً لدور الكلّية الريادي، عالمياً وإقليمياً، باعتبارها مؤسسة أكاديمية بحثية متخصصة في الإدارة الحكومية والسياسات العامة، وملتزمة بتقديم أفضل الحلول التي من شأنها أن تساهم بفعالية في رفد حكومة دولة الإمارات بأحدث السياسات والأدوات، وتأهيل الكوادر الوطنية وصناعة قادة المستقبل القادرين على تحويل التحديات إلى فرص لضمان تنافسية الدولة وريادتها في كل المجالات".

يُذكر أن الدورة العشرين من المؤتمر ستجمع علماء وخبراء من قارات العالم الست، والذين سيحضرون المؤتمر من 62 مدينة في 45 دولة حول العالم. ويمثل الحضور شبكة عالمية من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية العاملة في مجال الحكومة الرقمية.