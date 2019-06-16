فيرجن موبايل تتيح لك دخول عالم الجيل الخامس "5G" في غضون الساعة لتستمتع بالسرعة والاستجابة الفائقة

باشرت فيرجن موبايل نهاية الأسبوع الماضي شراكتها مع ZTE لتقديم الهاتف الذكي (ZTE Axon 10 Pro) الداعم لشبكة الجيل الخامس (5G) فائق السرعة في الإمارات العربية المتحدة، والذي تعد بتوصيله إلى عملائها بزمن أسرع من أي مزود آخر، يبلغ ما يقرب من 30 دقيقة منذ إتمام الطلب.
وسيتمكن العملاء من طلب الهاتف الجديد الفائق السرعة والاستجابة عبر فيرجن موبايل ليصلهم إلى أي عنوان يختارونه في الإمارات في غضون الساعة، وبالتالي إلغاء الحاجة لزيارة المتاجر والانتظار في الطوابير. وسيتيح الهاتف الذكي (ZTE Axon 10 Pro) اتصالا مباشرا بشبكة الجيل الخامس للاستفادة من سرعات التنزيل الفائقة والاستجابة المدهشة دون أي تكلفة إضافية على العميل.
يمكن لعملاء فيرجن موبايل الاستفادة أيضًا من عرض الشراء والدفع لاحقا عبر خطط سداد مريحة بفوائد تبدأ من 0%.
يمكنك طلب هاتفك المتوافق مع الجيل الخامس (5G) من فيرجن موبايل عبر الموقع:
www.virginmobile.ae/5g-handsets
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