إطلاق كتاب ماريتايم ستاندرد السنوي لعامَي 2019/ 2020 خلال معرض نور-شيبينج

قامت "ماريتايم ستاندرد" بنشر النسخة الرابعة من كتاب "ماريتايم ستاندرد" السنوي الشعبيّ والذي يحظى باحترام كبير لعامَي 2019/ 2020. واستغلّت الشركة فرصة مشاركتها في مؤتمر ومعرض "نور-شيبينج" البحري العريق في النروج من أجل الإطلاق الرسميّ للكتاب الذي يتمتّع بانتشار عالمي، وسيتمّ عرضه في الكثير من المعارض والفعاليّات الدولية خلال العام المقبل.

وقدّم تريفور بيريرا، مدير عام "ماريتايم ستاندرد"، النسخة الأولى إلى علي الدبوس، مدير تنفيذي في مدينة دبي البحرية "دبي ماريتيم سيتي" ("دي إم سي إيه") في جناح "دي إم سي إيه" خلال مؤتمر ومعرض "نور-شيبينج" لعام 2019 في أوسلو. وقال في هذا السياق: "إنه لشرف عظيم أن يتم دعوتي إلى جناح ’دي إم سي إيه‘ لتسليم العدد الحالي. وحقّقت ’دي إم سي إيه‘ الكثير لفرض الإمارات العربية المتحدة كمركز بحري، وكان صحيحاً وملائماً أن يتمّ الكشف عن النسخة الأولى من كتاب ’ماريتايم ستاندرد‘ السنوي في جناحها".

واستجابةً لذلك، أكّد الدكتور نوفل الجوراني على مدى إعجابه بجودة ونطاق تغطية الكتاب. وأضاف: "لدينا قصّة رائعة لنتلوها حول نجاح قطاعاتنا البحريّة والمجموعة التي نطوّرها. ويشكّل كتاب ’ماريتايم ستاندرد‘ السنوي وسيلة مهمّة لإيصال الرسالة إلى نطاق عالمي، ويسرّني أن أحصل على النسخة الأولى".

ويغطّي الكتاب السنوي مجموعة شاملة من قطاعات الصناعة البحريّة في الإمارات العربيّة المتحدة، بما في ذلك الشحن والمرافئ وبناء وإصلاح السفن والقانون البحري والتأمين والخدمات اللوجستيّة والبحريّة. وصرّح كلايف وودبريدج، محرّر، قائلاً: "شهدت أجزاء مختلفة من القطاع البحري في الإمارات العربيّة المتحدة الكثير من التقدّم خلال 12 شهر مضى، ما يجعل الكتاب السنوي منشوراً لا يفوت لجميع المهتمين بهذه الأعمال. وتدعم ريادة الاستراتيجيّة الإماراتيّة التنوّع الاقتصادي والابتكار، ويتمتّع تشجيعها الناشط للقطاعات البحريّة في هذا السياق التأثير المرغوب، كما تبرهن المواد في الكتاب السنوي".