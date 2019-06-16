حمد الشرقي يصدر قانوناً بتشكيل لجنة تطوير إمارة الفجيرة

أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة القانون رقم 2 لسنة 2019 القاضي بتشكيل لجنة تطوير إمارة الفجيرة برئاسة سموه، وعضوية كل من سمو ولي العهد، وسعادة مدير الديوان الأميري، ومديري بلديتي الفجيرة ودبا الفجيرة ومدير دائرة الأشغال والزراعة في الفجيرة.

وحدد القانون أهداف اللجنة بتطوير الخطط والسياسات الاستراتيجية لإمارة الفجيرة، وضمان التكاملية والشمولية فيها، وتنمية الاستثمارات بما يكفل استمرارية مشاريع التنمية والتطوير في الإمارة. اقرأ أيضاً.. حاكم الفجيرة يزور ضريح الشيخ زايد

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