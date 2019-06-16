الإمارات تسير قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى قرى "الدريهمي" في اليمن

سيرت دولة الإمارات، اليوم الأحد، قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى عدد من قرى مديرية الدريهمي بالساحل الغربي لليمن في إطار حرصها الدائم على تلبية احتياجات الشعب اليمني الشقيق والتخفيف من معاناته.

وقال ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي إن قافلة المساعدات تضمنت 2000 سلة غذائية متكاملة وزعت على قرى "غليفقة، والكدف، والذخر، والمبرك، والطائف، والبكارية الكويزي، والمرايبة، والقباصية، والمشاهير، والونس، والبهادرة".

وعبر يمنيون عن شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات، على دعمها المتواصل للشعب اليمني من خلال تنفيذ جملة من المشروعات والمبادرات التي شملت مختلف مجالات الحياة.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات قامت عبر ذراعها الإنسانية "هيئة الهلال الأحمر" بتوزيع 83 ألف سلة غذائية خلال النصف الأول من 2019.

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