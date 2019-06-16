كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| نظرة على أول سفينة سياحية هندية تزور الإمارات

مع مجموعة من منافذ الطعام والشراب الحصرية، ومنتجع صحي داخلي فخم، أصبحت كارنيكا أول سفينة سياحية فاخرة في الهند تزور الإمارات.

ومع أول رحلة دولية لها من مومباي إلى دبي، وصلت “كارنيكا” لجاليش كروزيس في ميناء راشد في دبي في أول رحلة لها لهذا الموسم.

وتزن السفينة نحو 70.285 طنًا إجماليًا، وقد صُنعت من أجل Fincantieri في Sitmar Cruises في Monfalcone، إيطاليا، وتم إطلاقها في عام 1989.

وأبحرت سفينة الرحلات البحرية رحلتها الأولى من مومباي إلى غوا في أبريل، ومنذ ذلك الحين قامت بخمسة عشر رحلة حول الهند. انطلقت السفينة في أول رحلة بحرية دولية من مومباي إلى دبي في شهر مايو سترسو في الإمارة حتى منتصف سبتمبر، بحسب موقع menafn.

وفقًا لمدير الأنشطة في سفينة الرحلات، يمكن للمسافرين الاستمتاع بمجموعة مختارة من المأكولات والترفيه، فضلاً عن مجموعة متنوعة من خيارات المغامرة والاسترخاء ، وخاصة للعائلات.

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وتقدم السفينة أيضًا عروض برودواي، وعروض هزلية، وأمسيات للرقص والموسيقى، وعروض أفلام وأنشطة مغامرات متنوعة.

بالإضافة إلى ذلك، وأثناء وجودها في الميناء، توفر الرحلة العديد من الرحلات البرية المختلفة في مواقع مختلفة للمسافرين الذين يتطلعون لاستكشاف المناطق المحيطة.

ويعمل ما يقرب من 700 من أفراد الطاقم على متن السفينة، ويمكن أن تحمل ما مجموعه 1700 مسافر.