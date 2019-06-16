كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ملعب كريكت في دبي يتحول إلى ساحة لطائرات الدرون

سيتمكن مستخدمو الطائرات بدون طيار غير المرخص لهم قريبًا من استخدام منشآت استاد دبي للكريكيت، بعد اتفاق بين مدينة دبي الرياضية ومزود حلول الطائرات بدون طيار إيرسكوب.

وتهدف هذه الخطوة، التي ستشرف عليها هيئة الطيران المدني في دبي (DCAA)، إلى الحد من مخاطر الإغلاقات المكلفة للمطارات عن طريق تخصيص مكان آمن لعشاق هذه الهواية، مع تزويد الاستاد بمصادر إيرادات بديلة.

وفي الوقت الحالي – بعد إغلاق العديد من الممرات في مطار دبي في السنوات الأخيرة بتكلفة تقدر بنحو مليون دولار (3.67 مليون درهم) في الدقيقة – تطلب DCAA من جميع مالكي الطائرات بدون طيار، بغض النظر عن حجم الطائرة الحصول على ترخيص.

وبمجرد حصولهم على هذا الترخيص، يمكن تحليق الطائرات بدون طيار في المناطق المسموح بها فقط، والتي تتوفر قائمة كاملة بها من خلال تطبيق DCAA. ويواجه أي شخص يتم القبض عليه أثناء تحليق طائرته في مكان غير مصرح به أن يواجه عقوبة السجن أو غرامات تصل إلى 100000 درهم، بحسب غلف نيوز.

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وقال محمد عزيز، الرئيس التنفيذي لشركة Airscope، إن الإطلاق اللين سيتم في الشهر المقبل، ربما في أحد المرافق الداخلية لمدينة دبي الرياضية بسبب الحرارة قبل بدء العمليات بدوام كامل في سبتمبر”.

وأضاف عزيز: “في نهاية المطاف، فإن الفكرة برمتها تتمثل في إطلاق رابطة للطائرات بدون طيار وتحويلها إلى رياضة، حيث يمكن للناس الحضور ومشاهدة السباقات. ومع ذلك، نريد أيضًا إقناع الناس بالتوقف عن الطيران في مناطق عشوائية واستبدال ذلك بتجربة مثيرة خلف الأبواب المغلقة”.

وبموجب الخطة، التي تنتظر إرشادات هيئة الطيران المدني والموافقة عليها، سيتمكن المستخدمون غير المرخص لهم من الوصول إلى الطائرات بدون طيار واستئجارها داخل حدود الاستاد، وسيكونون أيضًا قادرين على الحصول على ترخيصهم من المنشأة، وشراء طائرات بدون طيار وقطع غيار من منافذ البيع بالتجزئة في الموقع.