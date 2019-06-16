الامارات | "إقامة دبي" توزع شرائح هاتف مجانية على الزائرين

شكرا لقرائتكم خبر عن "إقامة دبي" توزع شرائح هاتف مجانية على الزائرين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت الادارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب في دبي، مشروع " لتوزيع شرائح هاتف مجانية، على زوار دبي، تتضمن بيانات ودقائق مجانية، تمكنهم من للتواصل مع ذويهم، ومشاركتهم أجواء دبي.

وتنفذ الاداراة المشرع بالتعاون مع شركة الامارات للاتصالات المتكاملة دو، ودبي الذكية، بهدف ترسيخ قيم ومبادئ السعادة للزائرين.

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وحسب الادارة فإن الشريحة صالحة لمدة شهر، تحتوي على بيانات ودقائق مجانية، يتم ربطها باسم الزائر من خلال موظف الجوازات.