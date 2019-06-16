اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | "إقامة دبي" توزع شرائح هاتف مجانية على الزائرين

0 نشر
وجيه السباعي - دبي 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن "إقامة دبي" توزع شرائح هاتف مجانية على الزائرين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت الادارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب في دبي، مشروع " لتوزيع شرائح هاتف مجانية، على زوار دبي، تتضمن بيانات ودقائق مجانية، تمكنهم من للتواصل مع ذويهم، ومشاركتهم أجواء دبي.

وتنفذ الاداراة المشرع بالتعاون مع شركة الامارات للاتصالات المتكاملة دو، ودبي الذكية، بهدف ترسيخ قيم ومبادئ السعادة للزائرين.

Advertisements

وحسب الادارة فإن الشريحة صالحة لمدة شهر، تحتوي على بيانات ودقائق مجانية، يتم ربطها باسم الزائر من خلال موظف الجوازات.

 

 

طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | "إقامة دبي" توزع شرائح هاتف مجانية على الزائرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا