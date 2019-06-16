في سابقة هي الأولى من نوعها في الكويت، أعلنت شركة النصر عن إطلاق تشكيلتين رسميتين من الملابس تحملان علامة الشركة وعلامة Marvel وديزني التجارية للكبار والصغار على حدٍ سواء. يُذكر أن شركة النصر تحتل ريادة متاجر الملابس الرياضية والمتاجر واسعة الانتشار لأزياء الموضة في الكويت والعديد من الدول العربية بالاضافة الى استراليا وباكستان. تتراوح أسعار قطع ملابس ديزني وMarvel الحصرية من 2.950 د. ك. إلى 6.950 د. ك.، وتتوفّر التشكيلتان في المعارض، بما في ذلك فرع الري والناصر مول وجهراء عدساني وغرين تاور والعقيلة وخيطان والقرين 2.

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كانت هذه تفاصيل خبر Marvelالنصر بالتعاون مع شركة والت ديزني الشرق الأوسط يشهد إطلاق تصميمات فريدة تتضمّن شخصيات شهيرة من... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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