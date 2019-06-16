كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف يؤثر تأخير شركات التأمين على عمل المستشفيات في دبي؟

يواجه مشغلو المستشفيات في دبي نفس المشكلات التي يواجهها سكان المدينة عند طلب العلاج – التأخير في استجابة شركات التأمين في الرد على مطالباتهم والموافقة عليها بسرعة كافية.

لكن في حالة المستشفيات، يمكن لهذه التأخيرات أن تكون ضارة للغاية برفاهية عملياتها التجارية.

ووصل الأمر إلى مرحلة يمكن أن تستغرق فيها معالجة المطالبات المقدمة من مشغلي الرعاية الصحية حوالي ستة أشهر ويمكن أن تمتد حتى إلى ما يصل إلى عامين. وهذه ليست مبالغ ضئيلة، مما يؤثر على التدفق النقدي للمستشفى أو العيادة.

وقال جوبيلال فافشان، الرئيس التنفيذي في إستر في مقابلة أجرتها معه مؤخراً صحيفة غلف نيوز: “يعمل قطاع الرعاية الصحية على نفقات تشغيل باهظة، وهذا هو السبب في أن أي تأخير في استرداد المستحقات من شركات التأمين يمكن أن يكون حاسمًا لرفاهية الشركة”.

وأضاف “الأسوأ من ذلك هو الزيادة في رفض مطالبات شركات التأمين – من أقل من 10 في المائة من جميع المطالبات المقدمة في عام 2017 إلى 14 في المائة مع نهاية العام الماضي.”

ويعمل قطاع الرعاية الصحية على مصروفات التشغيل الثقيلة، وهذا هو السبب في أن أي تأخير في استرداد الرسوم من شركات التأمين يمكن أن يكون بالغ الأهمية.

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ويجب أن تؤخذ الزيادة في سياق حصول دبي الآن على تأمين طبي إلزامي للجميع، مما أدى بوضوح إلى زيادة مطالبات التأمين المقدمة من المستشفيات والعيادات.

لكن حتى مع ذلك، تقول مصادر الصناعة، إن معدل الرفض البالغ 14 في المائة يضر بالنهاية.

وأضاف فافشان “هذا يؤثر بشكل مباشر على إيرادات المستشفى أو العيادة – هناك بالتأكيد حاجة إلى طريقة أفضل بكثير لمعالجة هذه المشكلة، فهذا يشكل عبئًا كبيرًا على مشغلي الرعاية الصحية.”

ويردد البعض في قطاع الرعاية الصحية المحلي هذه الآراء، وقد أعرب مشغلو المستشفيات عن هذه المخاوف لهيئة الصحة في دبي، على أمل أن تتدخل بشكل حاسم لخلق مجال أكثر مساواة.

وفقًا لما قاله صالح الهاشمي ، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للتأمين الصحي (DHIC) ، الذي يشرف على العملية في الإمارة ، “هناك مبادئ توجيهية. ومع ذلك، فإننا نراجعها الآن وسنضع سياسات صارمة في كل من الفصل والتسوية. ويجب أن يعرف الجميع حقوقهم بوضوح بموجب هذه الاتفاقيات.”