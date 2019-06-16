كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن شركة عقارية تدخل مفهوماً جديداً للاندماج مع الطبيعة في دبي

يشير روبرت د. بوث ، المؤسس المشارك والمدير الإداري لشركة إلينجتون بروبيرتيز إلى البيوفيليا – وهي نظرية عن تقارب البشر الفطري مع العالم الطبيعي.

وأحدث مشروع لفريقه هو Wilton Park Residences، الواقع في مدينة محمد بن راشد عبارة عن مبنى مكون من 320 شقة بارتفاع 12 طابقًا فقط وهو ارتفاع متواضع نسبيًا في دبي. ومع ذلك، يحيط به أيضًا منتزهان كبيران ولكل ملكية فردية إطلالات وإمكانية الوصول إلى المساحات الخضراء.

ويقول بوث “إذا نظرت إلى منتجاتنا، فهناك مفهوم كامل للحيوية البيولوجية، حيث تقوم بدمج الطبيعة والمساحات الخضراء في بيئة المعيشة العامة. لأننا نحب هذا النهج، قمنا بتطبيقه في ويلتون بارك ريزيدنسز “.

وأضاف “بما أنها المشروع يطل على الحديقة، فقد أردنا تقريبًا إدخال الحديقة في المنصة ومنطقة الردهة بالمبنى للتأكيد على الجانب الطبيعي بالكامل”.

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وعندما تصل إلى المنزل، فأنت تريد فقط أن تكون قادرًا على الاسترخاء. سواء كان ذلك في منطقة اليوغا أو حديقة Zen، أو الصالة الرياضية المذهلة أو حمام السباحة الكبير، أو المشي في الحديقة – كل ذلك مصمم ليناسب نمط الحياة، بحسب غلف نيوز.

ووفقًا لبحث عالمي أجرته McKinsey حول التفكير في التصميم، تربح الشركات عمومًا في الساحة العالمية عندما يتم وضع التصميم في جوهر فلسفتها، وعندما يتعين على الجميع التركيز على التفاصيل، يتم إنشاء منتج رائع.

هذا النهج الذي يركز على التصميم يعني أن الشقق تتدفق بسلاسة من الداخل إلى الخارج، وأن الديكورات الداخلية مصممة بحساسية إسكندنافية، بألوان خافتة ونغمات عضوية.