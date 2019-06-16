زكي نسيبة: الإمارات ترسخ قيم التسامح والعدل والسلام

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على محاربة كل أشكال التعصب والتطرف والعمل على إرساء قيم التسامح والعدل ونشر السلام بين الشعوب.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أمس الأول أمام منتدى معهد بوسولا في العاصمة البلجيكية بروكسل حول سياسات القيم المشتركة: «بعنوان بناء مجتمعات متسامحة»، بحضور عدد من رؤساء الحكومات السابقين والوزراء في الاتحاد الأوروبي والأعضاءُ في المجلسِ الاستشاري لمعهد بوسولا، وحشد من المفكرين والعلماء.

وقال نسيبة: إنه من المهمِّ للغاية أن نعملَ على تعزيزِ الحوارِ والتفاهمِ بين دولِ مجلسِ التعاونِ الخليجي وأوروبا، وأنا واثقٌ من أنكم ستلعبون دوراً رئيسياً في هذا المسعى حيث إن القضايا التي نُناقشها اليوم - استكشافَ القيمَ المشتركةَ التي تربطنا وكيف يُمكننا بناءَ مجتمعاتٍ أكثرَ تسامحاً - تأتي في الوقتِ المناسبِ والمهم. لأنني أرى أن هذهِ القضايا يجبُ أن تكونَ في صميمِ التعاونِ بين المنطقتين. وقال: نفتخرُ ونعتزّ بأن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت في شهر فبراير الماضي، أول دولةٍ في شبه الجزيرة العربية تستقبل قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، حيث كان لهذه الزيارة صدىً حافلاً بمعاني، شبيهة بتلك اللحظة التي سافر فيها القديس فرنسيس الأسيزي الذي يحمل نفس اسم البابا، إلى الشرق الأوسط عام 1219 لمقابلة السلطان مالك الكامل خلال الحملة الصليبية الخامسة - للتعبير في خضم مرحلة الغضب والصراع عن رسالة تحمل الاحترام والأمل.