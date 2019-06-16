برنامج صيفي حافل بمركز جميل للفنون في دبي يتضمن المعرض الأول لمجموعة فن جميل ومجسّمات تعرض للمرة...

أعلن مركز جميل للفنون، إحدى أولى المؤسسات الفنية المعاصرة في دبي، اليوم عن مزيد من التفاصيل حول برنامجه خلال صيف 2019، ومن أبرزها: معرض ابتكارات فنية (سكند هاند)؛ الذي يستكشف التناولات المختلفة لمفهوم المادة والمادية في الفن المعاصر، علاوة

على تكليفات فنية وعروض أداء وورش عمل ومحاضرات وعروض سينمائية. كما يشهد الصيف في المركز عرض أعمال كونراد شوكروس ولوشيانا لاموث في حديقة جداف ووترفرونت للفنون، وفتح الباب أمام تلقي



إهداءات الكتب لمكتبة "الكتب غير المقروءة". ومن ضمن أبرز الفعاليات الصيفية أيضاً برامج عامة جديدة ومخيمات فنية للصغار، علاوة على معارض وتركيبات فنية متواصلة.

ابتكارات فنية (سكند هاند)

في معرض ابتكارات فنية (سكند هاند)، المقام في الفترة من 3 يوليو إلى 23 نوفمبر 2019، يتبنى 18 فناناً ومجموعات فنية من مختلف بقاع العالم مقاربات تقليدية وغير تقليدية لمفهوم "الصنع"، سواءً صنع البشر أو صنع الآلات، ويستخدمون المواد في تكوين القوالب والأفكار. ويعتبر المعرض استعراضاً لتناولات المادية في الفن المعاصر، ويعكس طرق تعامل الفنان مع طبيعة الأشياء. وعبر شتى طرق التعبير الفني؛ المجسّمات، التركيب، التجميع، الرسم، الفوتوغرافيا، التلوين، والأداء، يلقي المعرض الضوء على مقاربة واسعة النطاق للممارسات القائمة على المواد والموضوعات، بأسلوب يتحدى طريقة تصورنا لها وفهمنا لما تمثله في المعتاد.

واعتماداً على مجموعة فن جميل، يشتمل معرض ابتكارات فنية (سكند هاند) على أعمال لكل من عادل عبد الصمد، هايغ أيفزيان، عباس أخڤان، ديانا الحديد، دعاء علي، فيصل بغريش، وليد بشتي، فيكرام ديفتشا، جيسون دودج، زهره الغامدي، بيتا قزل اياغ، محمد كاظم، آزادي كوكر، سينثيا مارسيل، كيتا ميازاكي، جماعة سلاڤز و تتارز الفنية، موفات تاكاديوا، وماريو غارسيا توريس. ويستمد المعرض مسماه من عمل موفات تاكاديوا "سكند هاند" (2014)، الذي صنعه من أزرار الحاسب الآلي، ليبرز فكرة أن انتقال المعلومات من شخص لآخر ينطوي مع مرور الوقت على تغير لمعاني المادة. ومن هذا المنطلق، تستخدم العديد من أعمال المعرض مواداً أعيد تكييف أغراضها أو تحويلها أو صياغتها، لتعكس فكرة أن اختلاف السياقات والبيئات يمكن أن يحدث تغيراً في المعنى والغرض والهدف.

وهناك في المعرض أعمال أخرى تتحرى مختلف جوانب "الصنع" وموقعها في الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. وهنا نوعاً ما، تصبح العملية ذاتها هي المادة: يرسم هايغ إيفزيان بكل دأب بلاطاً رخامياً باستخدام الغرافيات فحسب، بينما تصنع زهره الغامدي قوالب من الجلد تنتشر في جنبات المعرض حتى ساحته الملاصقة. بينما يتناول محمد كاظم ومجموعة سلاڤز و تتارز ومعهم فيكرام ديفتشا العلاقة بين الزمن والإنتاج، من خلال الترسيم، الحركة، الصوت، والاستمرارية الوقتية. وتساهم دعاء علي بعرض أداء حي تكمل به هذه الصورة، وذلك خلال افتتاح المعرض يوم الأربعاء، 3 يوليو في تمام الساعة السابعة مساءً.

يواكب المعرض كتالوج في طبعة محدودة بتصميم شركة كمستري، علاوة على سلسلة من البرامج العامة تنطوي على تكليفات وعروض أداء وورش عمل ومحاضرات وعروض سينمائية.

مكتبة الكتب غير المقروءة

يفتح مركز جميل للفنون الباب أمام تلقي إهداءات من منطقة الشرق الأوسط بالكتب لصالح مكتبة الكتب غير المقروءة، المكتبة المتنقلة التي كانت وليدة أفكار هيمان تشونغ ورينيه ستال، وهي مكتبة مرجعية متجددة تحتوي على أكثر من 700 عنوان، تتناول قطوف من شتى مجالات المعرفة، وتمثل تجسيداً لمفاهيم الإتاحة والوفرة وسياسات إعادة التوزيع. وتقام المكتبة في لوبي المركز خلال الفترة من 16 نوفمبر 2019 إلى 31 يناير 2020.





حديقة جداف ووترفرونت للفنون

تستقبل حديقة جداف ووترفرونت للفنون، الملاصقة للمركز والتي أقيمت في شراكة مع دبي القابضة، مجسّمات جديدة من إبداع كونراد شوكروس ولوشيانا لاموث خلال هذا الصيف. ويبرز العملان الفنيان قوالب





هندسية لافتة باستخدام مواد صناعية، سواءً في لافتات الطقس الفولاذية في عمل شوكروس الذي أسماه "التركيب 3" (ضياء الشمس الأرقط) (2015)، أو في الألواح الخشبية التي تشكل عمل لاموث الذي أسمته "بلا عنوان" (2019).



المخيم الصيفي

يستضيف مركز جميل للفنون المخيم الصيفي للصغار بين عمري 8 و13 عاماً تحت إشراف فنانين ومبدعين ومدربين من الإمارات. ويشهد الصيف مخيمين، ويتألف كل مخيم من خمسة أيام (7 – 11 يوليو / 21 – 25 يوليو)، في برنامج شامل من ورش العمل والأنشطة العملية التي تستلهم من معارض فن جميل. يهدف المخيم إلى تنمية روح تعلم الإبداع عبر التفكير في الفن وصنعه، وأنشطة من قبيل الرسم والكولاج وصنع النماذج والحكي وصنع الأفلام والتفكير الجماعي وجلسات القراءة، والبحث عن أنماط فنية في الطبيعة، والمشاركة في صنع تركيب كبير الحجم يحاكي المدن، باستخدام مواد معاد تدويرها. ونظراً لمحدودية الأماكن، يرجى من الراغبين في المشاركة المبادرة بالتسجيل.



المعارض والتركيبات المستمرة

تتاح طوال الصيف أمام زوار مركز جميل للفنون فرصة التجول في جنبات المعارض المستمرة وتأمل التركيبات الفنية القائمة به. وحتى سبتمبر، يقدم معرض "جائزة جميل للفن الإسلامي 5" أعمال الفائزين العراقي مهدي مطشّر والبنغالية مارينا تبسّم، وكذلك أعمال الفنانين والمصممين ممن تأهلوا للقائمة القصيرة للجائزة: الإيراني كامروز آرام، العراقية هيف كهرمان، مصممة الأزياء البحرينية هلا كيكسو، مجموعة نقش من الأردن، الباكستانية وردة شبير، والمغربي يونس رحمون. يذكر أن المعرض في جولة من متحف فيكتوريا وألبرت، لندن، الذي ينظم جائزة جميل كل عامين بالتعاون مع فن جميل احتفاءً بالفنانين والمصممين الذين يستلهمون التصميم والثقافة البصرية الإسلامية.

وهناك فرصة أخيرة للاستمتاع بأعمال مهمة سوف ينتهي عرضها بحلول منتصف أغسطس؛ بدايةً بعمل الفنانة اليابانية شيهارو شيوتا التركيبي الشهير "مغادرة" في غرفة الفنانين، وإبداع شيخة المزروع "البيت الأخضر: تصميم داخلي/خارجي، اصطناعي/طبيعي"، و"الحياة المعاكسة: حديقة نباتية مضيئة مخصصة للأشجار" للفنانتين الكويتيتين علياء فريد وأسيل اليعقوب، ضمن التكليفات الفنية لفن جميل، وهو العمل الذي صار يحتل مكانه في سطح المركز منذ افتتاحه في نوفمبر الماضي.

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في دائرة الضوء: مايكل راكويتز

تشهد الفترة من 12 مارس إلى 30 أغسطس 2020 في مركز جميل للفنون عرض أعمال الفنان العراقي الأمريكي مايكل راكويتز، والتي تعرض حالياً في معرض وايت تشابيل في لندن (4 يونيو – 25 أغسطس 2019). وسوف يكون هذا المعرض أول معرض منفرد للفنان الشهير في منطقة آسيا والشرق الأوسط. وتحت إشراف فني من إيونا بلازويك وكارولين كريستوف-بكارغيف، بالتعاون مع هبدا رشيد في غاليري وايت تشابيل وماريانا فيسيليو في كاستيو دي ريفولي، يشتمل المعرض على أعمال راكويتز الهامة عبر عقدين. وتعتمد تركيباته الفنية متعددة الأوجه على مفاهيم العمارة والثقافة والتراث، وكذلك الانعكاسات الجيوسياسية منذ 750 قبل الميلاد وحتى اليوم؛ وفي دبي يصاحب المعرض كتالوج باللغتين العربية والإنجليزية، وبرنامج عام لمختلف الأعمار.

البرامج المستمرة

تشتمل برامج مركز جميل للفنون على ورش عمل فنية للعائلات والشباب، وجولات تحت إشراف قيمين فنيين، ومجموعات قراءة وجلسات مناقشة. وتقدم حلقات المكتبة الشهرية في المركز أبحاثاً وعروضاً ومعارض تجريبية ينفذها باحثون من الإمارات. وحالياً، تتواصل النسخة الأخيرة من مجموعات القراءة العامة خلال أغسطس 2019. وتحت إشراف مختصين وبتنفيذ باللغتين العربية والإنجليزية يعتمد على مجموعة مكتبة جميل، ينصب التركيز خلال هذا الموسم على تجارب الحياة والعمل في منطقة الخليج. والجلسات مفتوحة للجميع (مع ضرورة التسجيل المسبق).

تكليفات فن جميل برنامج سنوي بمركز جميل للفنون في دورات مدة كل منها 3 سنوات، وتناولت المجسّمات (2018)؛ والكتابة والأبحاث الفنية (2019)؛ ومن ثم الرسم (2020). وسوف توجه الدعوة لهذه النسخة الجديدة من التكليفات عما قريب.

جدير بالذكر أن الدخول مجاني إلى مركز جميل للفنون، وأبوابه مفتوحة أيام السبت والأحد والإثنين والأربعاء والخميس من 10 صباحا إلى 8 مساء، والجمعة من 12 ظهراً إلى 10 مساء. ويغلق المركز أبوابه أيام الثلاثاء.



جدول صيف 2019

3 يوليو – افتتاح معرض ابتكارات فنيّة (سكند هاند)، بعرض أداء تقدمه دعاء علي في تمام الساعة السابعة مساءً.

4 يوليو إلى 23 نوفمبر – معرض ابتكارات فنيّة (سكند هاند) بمشاركة 18 فناناً وجماعة فنية.

7 يوليو إلى 11 يوليو – الجلسة الأولى: المخيم الفني للصغار من عمر 8 إلى 13 عام.

21 يوليو إلى 25 يوليو - الجلسة الثانية: المخيم الفني للصغار من عمر 8 إلى 13 عام.

صيف 2019 – دعوة للمشاركة في برنامج فن جميل للتكليفات الفنية: الرسم والتلوين 2020.

خلال شهر سبتمبر – محاضرات، حلقات المكتبة، وبرامج عامة أخرى

خلال شهر سبتمبر – العروض السينمائية في المنطقة السمعية البصرية، غاليري 9

المعارض المستمرة

اليوم حتى 17 أغسطس – "الحياة المعاكسة: حديقة نباتية مضيئة مخصصة للأشجار"، علياء فريد وأسيل اليعقوب

اليوم حتى 17 أغسطس – حديقة الفنان، شيخة المزروع

اليوم حتى 17 أغسطس – غرف الفنانين، شيهارو شيوتا

اليوم حتى 14 سبتمبر – معرض جائزة جميل

