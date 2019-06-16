ملك ماليزيا يزور متحف اللوفر أبوظبي

أبوظبي (وام) زار صاحب الجلالة السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه، ملك ماليزيا، متحف اللوفر أبوظبي، وقام بجولة في قاعاته التي تروي قصة الإنسانية منذ ما قبل التاريخ، وصولاً إلى عصرنا الحالي.

رافق جلالة ملك ماليزيا، خلال الجولة، معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وسيف سعيد غباش وكيل الدائرة، ومانويل راباتيه مدير متحف اللوفر أبوظبي إلى جانب عدد من المسؤولين، واستمع ملك ماليزيا - الذي اختتم أمس الأول زيارة رسمية للدولة استغرقت يومين - إلى شرح مفصل عن القطع الفنية المعروضة في المتحف والتي تسلط الضوء على أوجه الشبه بين مختلف الحضارات والثقافات، واطلع على أسرار الهندسة المعمارية الاستثنائية للمتحف.

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