حاكم عجمان يعزي في وفاة علي الشامسي

الشارقة (وام) قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان أمس، واجب العزاء في وفاة علي محمد عبيد الحصان الشامسي.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان - خلال زيارته مجلس العزاء في ضاحية مغيدر بالشارقة - عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما قدم واجب العزاء .. معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس البلدية والتخطيط بعجمان، وعدد من المسؤولين.

كما قدم واجب العزاء الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، المستشار في مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، والشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة.

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