القبيسي تبحث تعزيز التعاون مع الأمين العام لهيئة العمل الخارجي الأوروبي

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي معالي هيلغا شميد الأمين العام لهيئة العمل الخارجي الأوروبي.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في مقر المجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات، في ظل الشراكة الاستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي، وحرص الجانبين على تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين. وأكد الجانبان أهمية الحوار والتواصل الحضاري على مختلف المستويات الحكومية والبرلمانية وعلى صعيد مختلف المؤسسات والمنظمات، وشددا على أهمية اعتماد وتبني الحلول السلمية لمختلف الأزمات التي تشهدها المنطقة والعالم وعلى تطوير العلاقات بين الجانبين في شتى المجالات.

فيما أكدت معالي الدكتورة القبيسي أن العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي تحظى باهتمام ودعم قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيرة إلى الأهمية الاستراتيجية البالغة لهذه العلاقات.

حضر اللقاء كل من عبد العزيز عبد الله الزعابي النائب الثاني لرئيسة المجلس، وعزة سليمان، والدكتور سعيد المطوع، وأحمد شبيب الظاهري أمين عام المجلس، والدكتور جابر الزعابي الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة للمجلس.