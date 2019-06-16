طحنون بن محمد يحضر أفراح الشامسي في العين

العين (وام) حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه سيف سعيد بن عبود الشامسي، بمناسبة زفاف نجله سعيد إلى كريمة سالم حارب سعيد الشامسي، وذلك في قاعة الأفراح في منطقة زاخر بمدينة العين. وهنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، العريس وذويه بهذه المناسبة السعيدة، وبارك لهم أفراحهم، متمنياً لهم حياة أسرية هانئة ومستقرة.

حضر الحفل إلى جانب سموه، الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان، مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين، وعدد من المسؤولين.

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