«بلدية العين»: اعتماد مخططات 113 مشروعاً خلال 23 يوماً

عمر الحلاوي (العين)

اعتمدت إدارة تراخيص البناء في بلدية مدينة العين مخططات 113 مشروعاً من بينها 83 مشروعاً سكنياً خاصاً للمواطنين خلال 23 يوماً خلال الشهر الماضي، حيث اعتمدت 48 مشروعاً في فترة زمنية 6 ساعات لكل مشروع، و65 مشروعاً في فترة زمنية 24 ساعة لكل مشروع، وذلك من اليوم الأول لشهر رمضان وحتى يوم 23 منه.

وقال المهندس فهد الصوافي رئيس فريق المشاريع الحيوية والدعم العام في بلدية مدينة العين، إن إدارة تراخيص البناء خلال شهر رمضان المبارك أنجزت اعتماد مخططات 48 مشروعاً في أقل من 6 ساعات في الفترة 1 إلى 23 رمضان، كما أنجزت اعتماد 65 مشروعاً في أقل من 24 ساعة خلال ذات الفترة، ولفت إلى أن المشاريع السكنية الخاصة تصدرت القائمة وذلك باعتماد مخططات 32 مشروعاً سكنياً في أقل من 6 ساعات، و51 مشروعاً سكنياً في أقل من 24 ساعة، وذلك نظراً للدعم الكبير الذي تستحوذ عليه مشاريع إسكان المواطنين في البلدية.

وأضاف أن بقية المشاريع تنوعت من مساجد ومبانٍ تجارية ومبانٍ صناعية ومرافق عامة بلغت 16 مشروعاً تم اعتمادها في أقل من 6 ساعات، واعتمدت مخططات 14 مشروعاً في أقل من 24 ساعة، ولفت إلى أن 32 مشروعاً سكنياً يشمل مشاريع السكن الخاص الجديدة وإضافة الملاحق السكنية وتوسعات المباني القائمة وإجراء التعديلات عليها والمباني القائمة، والتي تتضمن تحت مشاريع إسكان البلدية، وهي الفلل السكنية الخاصة والمساكن الشعبية، حيث تمنح البلدية الأولوية لمشاريع إسكان المواطنين وفقاً لتوجيهات الحكومة بتسهيل إجراءات الإسكان للمواطنين من قبل كل الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن إدارة التراخيص تختص بإصدار

تراخيص البناء ومتابعة المشاريع وسرعة التنفيذ وتسلم المباني بعد إنجاز المشاريع.

وأوضح أن متابعة إنجاز المشاريع تتم من خلال المنصة الحكومية الإلكترونية الموحدة لتراخيص البناء على مستوى إمارة أبوظبي، كما يوجد ربط لجميع الجهات الحكومية المختصة ذات العلاقة ببرنامج المنصة الإلكترونية، وكذلك يستطيع مكتب الاستشارات الهندسية المكلف من قبل مالك المشروع الدخول للمنصة الإلكترونية للاطلاع على المطالب والمعايير وإجراءات المشروع وآخر المستجدات والموافقات، مؤكداً أن سرعة إنجاز اعتماد مخططات المشاريع تأتي نتيجة تسليم بعض مكاتب الاستشارات الهندسية مشاريع مدروسة فنياً ومتوافقة مع النظم والاشتراطات مما يسهم في اعتماد المشاريع في فترات زمنية قياسية.