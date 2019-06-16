«العين للتوزيع» تفعل حظر العمل وقت الظهيرة

العين (الاتحاد) فعلت شركة العين للتوزيع قانون حظر العمل وقت الظهيرة تماشياً مع القرار الصادر من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، والذي يقضي بمنع أداء الأعمال تحت أشعة الشمس في الأماكن المكشوفة من الساعة 12:30 ظهراً حتى 3:00 عصراً، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر.

وقال عبدالله الشرياني مدير الشركة: إن تطبيق القرار يجب على الجميع التكاتف معه لتحقيق السلامة العامة، مؤكداً ضرورة التزام مدراء الإدارات الفنية ومسؤولي الأقسام تطبيق القرار، وتبيان الآثار الصحية السلبية للإصابة بالإجهاد الحراري نتيجة تعرضهم لأشعة الشمس المباشرة، وتوفير متطلبات سلامة العمال. وأضاف الشرياني بأن الشركة ملتزمة بتوفير بيئة عمل آمنة للعمال وكل الضمانات الكفيلة بالحفاظ على صحتهم من تبعات العمل تحت أشعة الشمس المباشرة وحمايتهم من مخاطر التعرض للإنهاك الحراري وضربات الشمس في مواقع العمل المختلفة، حيث تعتبر الشركة العمال العنصر الأساسي في منظومة العمل لديها.

وفي هذا الإطار، عمم قسم الصحة والسلامة والبيئة في الشركة قرار حظر العمل في وقت الظهيرة على جميع الموظفين، وطالب فرق العمل بالشركة والمقاولين الموردين بضرورة إبلاغ العاملين لديهم بأهمية الالتزام بالقرار، حفاظا على صحتهم والعمل على نشر ثقافة السلامة المهنية بينهم.

وبادر القسم إلى إرسال رسائل إلكترونية وتوزيع «بروشورات» إرشادية على جميع المواقع لتوعية العمال والمهندسين بالمخاطر الصحية الناجمة عن التعرض المفرط لأشعة الشمس ومشاكل الإجهاد الحراري، وكيفية القيام بالإسعافات الأولية للعمال المصابين بالإجهاد الحراري.

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