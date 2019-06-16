ولي عهد الشارقة يشهد تخريج 118 من طلبة مدرسة خاصة

الشارقة (الاتحاد) شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، مساء أمس، حفل تخريج طلبة مدرسة الشارقة الدولية الخاصة 2019م، وذلك على مسرح الجامعة الأميركية بالشارقة.

وقام سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي بتكريم الطلبة الخريجين والخريجات والذين بلغ عددهم 118 طالباً وطالبة، وعدد من المتفوقين والمتفوقات في عدد من المجالات الأكاديمية والعلمية، وتسلم سموه بهذه المناسبة هدية تذكارية مقدمة من إدارة المدرسة.

حضر الحفل إلى جانب سموه، الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي، وأعضاء مجلس إدارة المدرسة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية للمدرسة، وعدد كبير من أولياء أمور الطلاب والطالبات.

وقدمت سوسن عبد الفتاح مديرة المدرسة الشكر والتقدير لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، على رعاية وتشريف سموه للحفل.

وهنأت خلال كلمتها الطلبة بتخرجهم، مشيرةً إلى أن الاحتفاء بخريجي المدرسة يأتي هذا العام متزامناً مع عام التسامح بما يحمله من دلالات عميقة في قيم الوئام والسلام التي تعيشها دولة الإمارات العربية المتحدة بكل فخر واعتزاز.

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