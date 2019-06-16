أخبار الساعة: الإمارات وألمانيا أدوار محورية أوروبياً وأوسطياً

أبوظبي (وام)

أشادت نشرة « أخبار الساعة» بالزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية مؤخراً، وأكدت أنها شكلت أبرز حدث شهدته الإمارات خلال الفترة الأخيرة، نظراً للمستوى الكبير من التعاون والانسجام والتنسيق في الرؤى والأهداف بين بلدين يلعبان أدواراً محورية في معظم الأحداث الراهنة في كل من أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط. وقالت النشرة الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في افتتاحيتها أمس:« إذا كانت جمهورية ألمانيا الاتحادية قد استطاعت خلال فترة وجيزة من أن تصبح قاطرة الاتحاد الأوروبي نحو التنمية والازدهار، فإن دولة الإمارات هي الأخرى نجحت في سلوك المسار نفسه بفضل قيادتها الرشيدة خلال فترة قصيرة مقارنة بعمر الدول والأمم». وأوضحت أنه نظراً إلى تقدير قيادة دولة الإمارات للمسؤولية التاريخية التي تقع على عاتقها في الإفادة والاستفادة من التجارب التنموية الناجحة، وإيمانا منها بضرورة نشر قيم الأخوة والتعاون وتعزيز ثقافة التسامح ومحاربة التطرف وتطوير التعاون الاقتصادي، جاءت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بهدف وضع لبنة إضافية في صرح العلاقة التي تجمع بين دولة الإمارات وألمانيا.

ولفتت « أخبار الساعة» في ختام افتتاحيتها إلى التصريحات التي أدلت بها المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل ووزراء حكومتها ومستوى الحفاوة الذي استقبلوا به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأمر الذي يعكس حجم التقدير والمكانة التي باتت تحتلها دولة الإمارات لدى ألمانيا.