«استشاري الشارقة» يختتم أعمال الفصل التشريعي التاسع

الشارقة (الاتحاد) أسدل المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الستار عن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي التاسع بجلسته الثامنة عشرة والأخيرة والتي عقدها الأسبوع الماضي بمقره في مدينة الشارقة برئاسة خولة عبدالرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري، واستعرضت خلالها ما حققه من إنجازات في إطار اختصاصاته المنوطة به وفق أحكام قانون إنشائه ولائحته الداخلية، مؤكدة أن جلسات المجلس شهدت نقاشات متعمقة ودقيقه وحواراً هادفاً لخدمة المواطنين وأثمرت عن توصيات قيمة اهتمت وشملت كافة أوجه سياسات الدوائر الحكومية واختصاصاتها وخدماتها المقدمة للجمهور والمتعاملين معها.

وبدأت الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم شرع المجلس في مراسم اختتام دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي التاسع بكلمة ختامية لرئيسة المجلس خولة عبدالرحمن الملا تطرقت فيها إلى كافة الأعمال التي قام بها المجلس.

وأكمل المجلس الاستشاري أربع سنوات كاملة حفلت بالكثير من الإنجازات حققت قفزة نوعية أبهرت الجميع بالأداء والتواصل المؤسسي والمجتمعي الكبير أسدل عليها المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الستار في الجلسة التاسعة عشرة لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع التي تعد الأخيرة بعد صدور المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 2019 في شأن فض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع للمجلس.

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