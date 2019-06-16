وزير الخارجية يفتتح المقر الجديد لسفارة الدولة بصوفيا

صوفيا ( وام )

افتتح سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي المقر الجديد لسفارة الدولة لدى صوفيا، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى بلغاريا.

وأزاح سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي إيكاترينا زاهاريفا نائبة رئيس الوزراء للإصلاح القضائي ووزيرة خارجية بلغاريا الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بافتتاح مقر السفارة.

وأكد سموه أن افتتاح مقر سفارة دولة الإمارات لدى بلغاريا يأتي انطلاقاً من حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية، وتنمية أوجه التعاون المشترك مع بلغاريا في المجالات كافة، ومن جانبها أكدت معالي إيكاترينا زاخاريفا أن افتتاح مقر سفارة دولة الإمارات لدى بلادها من شأنه أن يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مشيدة بما يشهده التعاون بين الإمارات وبلغاريا من تطور مستمر في العديد من المجالات، وحضر الافتتاح عبدالوهاب ناصر حسن النجار سفير الدولة لدى جمهورية بلغاريا، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى بلغاريا.

إلى ذلك، أشادت معالي ايكاتيرينا زاخاريفا نائبة رئيس الوزراء للإصلاح القضائي وزيرة الخارجية في بلغاريا بالعلاقات الثنائية بين الإمارات وبلغاريا، وأعربت عن أملها في أن يسهم افتتاح سفارة الإمارات في العاصمة البلغارية صوفيا في تعزيز تلك العلاقات على المستويات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية بين البلدين.

وقالت معالي ايكاتيرينا زاخاريفا على هامش أعمال المؤتمر السادس لوكالات الأنباء المنعقد في العاصمة البلغارية إن الفترة الأخيرة شهدت زخما في عدد الزيارات بين البلدين، ما يعكس الحرص المشترك لقيادتي الدولتين على مواصلة تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحتهما المشتركة.

وأكدت أن افتتاح الإمارات سفارتها بعد افتتاح بلغاريا لسفارتها في أبوظبي العام الماضي من شأنه فتح آفاق واسعة للتعاون بين البلدين. وأعربت نائبة رئيس الوزراء للإصلاح القضائي وزيرة الخارجية في بلغاريا عن سعادتها بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي لبلغاريا التي قالت إنها ستترك مزيداً من الآثار الإيجابية على مستوى العلاقات الثنائية، ودعت في الوقت نفسه إلى تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بين البلدين.